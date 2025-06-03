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Общество

Школьница несколько месяцев не посещает уроки из-за запрета матери проходить через металлодетектор

2 минуты чтения 20:31 3 июня | Обновлено: 01:02

В городе Люберцы Московской области 11-летняя четвероклассница Аня (имя изменено) с конца января не была на учебе в гимназии №16 «Интерес», потому что ее мать Ольга (имя изменено) считает, что излучение от металлодетектора на входе в школу вызывает рак, а администрация отказывается впускать девочку через другой выход. Об этом сама Ольга рассказала «Новой вкладке».

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Когда Аня училась в третьем классе, Ольга написала в гимназию заявление с просьбой пропускать ученицу в обход металлодетектора. Спустя год женщина узнала, что ее дочь стесняется просить охранников открыть ей другой вход и заходит вместе с другими детьми. Тогда Ольга начала лично приводить Аню в школу и требовать открывать ей другой вход.

«Почему мой ребенок должен быть подопытной мышкой? Я не должна верить на слово, что эта вещь [металлодетектор] безопасна. Это все равно что в микроволновку посадить. Я не хочу рисковать своим ребенком, не хочу, чтобы через 10–15 лет она заболела раком. А то, что рамки электромагнитные, — слова, которые можно в техпаспорте написать. Может быть, там вообще рентгеновское излучение. В СССР, когда я училась, рамок в школах не было», — заявила Ольга «Новой вкладке».

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В конце января администрация школы запретила Ане проходить мимо рамки. С тех пор девочка не может посещать школу. Ольга не хочет переводить дочь на домашнее обучение, объясняя это тем, что работает.

Домашние задания девочка не получает: электронным дневником семья не пользуется. Ольга утверждает, что ни она, ни ее дочь не могут открывать дневник из-за проблем со зрением. По данным «Новой вкладки», директор гимназии Ирина Снегирева сообщила Ольге, что учителя не могут предоставить домашнее задание по телефону, потому что по регламенту обязаны делать это через портал «Моя школа» или бумажный дневник.

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