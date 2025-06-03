Россиянка рассказала о пережитом шантаже из-за слитых нюдсов

22-летняя хореограф Елизавета (имя изменено по просьбе героини. — Прим. «Холода») рассказала о том, что столкнулась с шантажом и угрозами со стороны мошенников, которые обманом получили ее полуобнаженные фотографии. В феврале 2023 года она откликнулась на объявление якобы от модельного агентства, которому требовалась танцовщица для съемок в клипе. Мужчина, который представился модельным букером, назначил ей видеозвонок, чтобы познакомиться и провести предварительный отбор перед кастингом. Во время этого звонка он попросил ее сначала попозировать в купальнике, а затем остаться топлес.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата Общество 13 минут чтения

Этот мужчина оказался мошенником. Скриншоты, сделанные во время видеозвонка, он стал рассылать друзьям Елизаветы во «ВКонтакте». Рассылка сопровождалась сообщениями о том, что Елизавета работает в эскорте и что эти снимки якобы сделаны во время ее созвона с клиентом.

За то, чтобы прекратить рассылку, у Елизаветы требовали 20 тысяч рублей. После того как она отказалась платить шантажистам, они стали угрожать ей и ее семье. При этом мошенники, по словам Елизаветы, завладели ее личными данными и данными ее родственников и упоминали в разговорах, что знают, где живут ее родители.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании Общество 8 минут чтения

Затем скриншоты вместе с личными данными Елизаветы выложили на сайт «Рынок шкур», где были опубликованы аналогичные анкеты сотен других девушек. Елизавета связалась с некоторыми из них и выяснила, что они тоже стали жертвами мошенников. Совместно они подали заявления в правоохранительные органы, но, по ее словам, безрезультатно.

Шантажисты, как рассказала Елизавета, внушили ей, что она сама виновата в случившемся, поскольку занималась танцами в направлении high heels, которое предполагает откровенные наряды, и была готова сниматься в клипе. Она тяжело переживала произошедшее, на какое-то время бросила карьеру хореографа и оказалась на грани самоубийства. О своей истории она подробно рассказала «Холоду».