EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянка рассказала о пережитом шантаже из-за слитых нюдсов

2 минуты чтения 13:42

22-летняя хореограф Елизавета (имя изменено по просьбе героини. — Прим. «Холода») рассказала о том, что столкнулась с шантажом и угрозами со стороны мошенников, которые обманом получили ее полуобнаженные фотографии. В феврале 2023 года она откликнулась на объявление якобы от модельного агентства, которому требовалась танцовщица для съемок в клипе. Мужчина, который представился модельным букером, назначил ей видеозвонок, чтобы познакомиться и провести предварительный отбор перед кастингом. Во время этого звонка он попросил ее сначала попозировать в купальнике, а затем остаться топлес.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
Общество13 минут чтения

Этот мужчина оказался мошенником. Скриншоты, сделанные во время видеозвонка, он стал рассылать друзьям Елизаветы во «ВКонтакте». Рассылка сопровождалась сообщениями о том, что Елизавета работает в эскорте и что эти снимки якобы сделаны во время ее созвона с клиентом.

За то, чтобы прекратить рассылку, у Елизаветы требовали 20 тысяч рублей. После того как она отказалась платить шантажистам, они стали угрожать ей и ее семье. При этом мошенники, по словам Елизаветы, завладели ее личными данными и данными ее родственников и упоминали в разговорах, что знают, где живут ее родители.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
Общество8 минут чтения

Затем скриншоты вместе с личными данными Елизаветы выложили на сайт «Рынок шкур», где были опубликованы аналогичные анкеты сотен других девушек. Елизавета связалась с некоторыми из них и выяснила, что они тоже стали жертвами мошенников. Совместно они подали заявления в правоохранительные органы, но, по ее словам, безрезультатно.

Шантажисты, как рассказала Елизавета, внушили ей, что она сама виновата в случившемся, поскольку занималась танцами в направлении high heels, которое предполагает откровенные наряды, и была готова сниматься в клипе. Она тяжело переживала произошедшее, на какое-то время бросила карьеру хореографа и оказалась на грани самоубийства. О своей истории она подробно рассказала «Холоду».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01 31 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования