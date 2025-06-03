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Общество

Россиянина оштрафовали за возбуждение ненависти к женщинам

2 минуты чтения 13:20 | Обновлено: 13:21

Районный суд в Нижнем Новгороде 21 мая оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя Владислава С. по статье о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). Поводом для административного наказания стали мизогинные посты, сообщает «Осторожно, новости».

Как пишет телеграм-канал со ссылкой на решение суда, Владислав является руководителем группы в соцсетях «Мужское просвещение» — сообщества, в котором пропагандируются мизогиния и патриархальное представление о женщинах. В ней среди прочего был опубликован пост с картинкой, на которой мужчина и женщина сидят на столе. 

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«Никогда не ставь баб на руководящие должности! Никогда не давай им и малейшей власти, ибо это станет причиной разрушения всего того порядка, имиджа и авторитета, который ты так долго пытался создать. Ибо там где баба — там всегда разрушение!» — говорилось в посте.

«Осторожно, новости» отмечает, что Владислав признал свою вину. По данным телеграм-канала, в апреле этого года он удалил все записи, связанные с «Мужским просвещением», но продолжил выкладывать посты в личном телеграм-канале.

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«Девушка — юная девственница. Все остальное — это женщины, бабы и старухи. Жена — это патриархально воспитанная женщина, взятая мужчиной в свою семью девушкой с приданым от сильного отца и ведущая себя адекватно статусу жены, обеспечивая репродукцию и тыл семьи. Все остальные сожительницы — это наложницы, содержанки, бытовые проститутки, потаскухи и бляди», — говорится в одном из материалов, который запостил Владислав.

В другом посте он сравнил дворянское и «современное холопское» воспитание. Сам Владислав отказался разговаривать с журналистами и заявил, что они «несут бред».

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