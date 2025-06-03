Охранников клуба обвинили в избиении девушек из-за танцев на диванах

В Нижнем Новгороде девушка по имени Екатерина вместе с подругой в ночь с 31 мая на 1 июня отправилась в клуб Niko 1560. В один момент они стали танцевать на диванах, из-за чего охранники заведения выволокли девушек на улицу, избили, попытались душить и применить перцовый баллончик. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали Екатерины, охранники попросили посетительниц слезть с диванов, что девушки сразу сделали. Однако после этого их стали силой выгонять из клуба: Екатерина утверждает, что охранники тащили ее и подругу за волосы и шею и швыряли девушек в стену.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата Общество 13 минут чтения

Один из охранников нанес Екатерине удар по голове, после чего достал перцовый баллончик. «Я попыталась спрятать лицо и защититься, но открываю глаза и вижу — в меня уже летят два удара», — рассказала девушка. Охранники также ударили ее подругу по лицу и попытались придушить.

В результате Екатерина получила травмы верхней части лица. У нее также начались проблемы с ухом. Ее подруга рассказала о множественных гематомах по всему телу. Вернувшись домой, девушки связались с клубом. «Осторожно, новости» опубликовал скриншот ответа, в котором случившееся назвали «кошмарной ситуацией» из-за «вопиющей некомпетентности и ужасной недопустимой ошибке в поведении охраны заведения».

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании Общество 8 минут чтения

В клубе пообещали поменять охрану, встретиться с руководством нынешней службы охраны и сотрудничать с правоохранителями. Екатерина и ее подруга также написали заявления в полицию. Как пишет NN.ru, полиция начала проверку по факту произошедшего. Девушки проходят экспертизу, чтобы определить степень причиненного им вреда.