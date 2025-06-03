Российское СМИ сообщило о неизвестном свидетеле переговоров Москвы и Киева

Во время второго раунда переговоров России и Украины, который прошел в Стамбуле, украинская делегация подключала по телефону «внешнего участника и держала его в курсе происходящего», утверждает корреспондент РИА «Новости».

Агентство пишет, что перед началом переговоров один из членов делегации Украины якобы отправил кому-то сообщение, а потом позвонил и включил громкую связь. Как утверждается, это произошло во время вступительной речи главы турецкого МИДа Хакана Фидана, на которую пустили журналистов. Кто именно из украинских переговорщиков набрал номер — неизвестно.

Встреча представителей России и Украины прошла 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле и длилась около часа. Стороны обменялись там проектам меморандумов о прекращении огня и договорились об обмене телами солдат в формате «6000 на 6000». Кроме того, украинские переговорщики передали представителям России список детей, которых Киев хочет вернуть на родину.

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Российскую делегацию как и во время первого раунда возглавлял помощник Владимира Путина Владимир Мединский, хотя ранее Вашингтон просил Москву не отправлять на встречу с Киевом «сторонников жесткой линии». Bloomberg тогда пояснял, что речь шла о Мединском. Россию также представляли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Делегацию Украины возглавлял министр обороны страны Рустем Умеров. В состав переговорщиков включили трех новых человек, а также в Стамбул приехали 10 участников прошлого раунда.