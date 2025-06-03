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Общество

Российские фермеры попросили Путина спасти их от пришедших из Казахстана сайгаков

2 минуты чтения 16:53

Фермеры из граничащей с Казахстаном Саратовской области России записали обращение, в котором просят президента решить проблему нашествия сайгаков из Казахстана. По их данным, количество пришедших из-за рубежа степных антилоп превысило миллион особей. Видео опубликовало «Взгляд — Инфо».

По словам фермеров, нашествие сайгаков началось в мае и уже привело к уничтожению посевов, пастбищ и сенокосных угодий. Наибольший урон животные  нанесли в Александрово-Гайском, Питерском и Новоузенском районах. Сайгаки также массово гибнут в реке Малый Узен — из нее было извлечено порядка полутора тысяч погибших антилоп. Это угрожает жизни и здоровью людей, ведь Малый Узен используется для забора питьевой воды, отмечают аграрии.

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В России сайгаки занесены в Красную книгу, поэтому отстреливать их для сокращения численности нельзя. Кроме того, эти антилопы не включены в список сельскохозяйственных вредителей, и нанесенный ими ущерб не покрывается страховкой. Местные власти, несмотря на многочисленные просьбы фермеров, решить проблему не могут, — жалуются аграрии.

До 2019 года популяцию сайгаков в Казахстане сильно сократили браконьеры — они охотились на их рога, используемые в традиционной медицине. После этого власти решили восстановить популяцию, и процесс вышел из–под контроля. Сегодня от степных антилоп страдают и фермеры в Казахстане. По данным министерства экологии республики, в этом году общая численность сайгаков превысит пять миллионов особей. Власти намерены вернуться к к отстрелу животных.

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Российские фермеры в видеообращение к президенту также пожаловались на нашествие саранчи. Распространению вредителя, по словам аграриев, способствует большое количество заброшенных площадей сельскохозяйственных угодий.

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