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Общество

Экс-депутат избил не пропустившую его на дороге женщину 

2 минуты чтения 16:03 | Обновлено: 16:04

В Кирове бывший вице-спикер местного законодательного собрания и глава фракции ЛДПР Владимир Гукасов напал на женщину и избил ее из-за дорожного конфликта. Об это сообщили в региональном управлении Следственного комитета. 

«Предварительно установлено, что 30 мая 2025 года подозреваемый в ходе произошедшего на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева города Кирова дорожного конфликта нанес несколько ударов рукой по голове местной жительнице, управлявшей автомобилем, а также причинил повреждения ее машине», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что все это происходило в присутствии малолетнего ребенка потерпевшей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК).

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В ведомстве не называют имени фигуранта, однако близкий к силовикам телеграм-канал Baza утверждает, что это именно Владимир Гукасов. О том же говорят источники ТАСС. В сети распространились видео инцидента, как снятые самой потерпевшей, так и камерами видеонаблюдения, а также видеорегистраторами проезжавших мимо машин. Суть конфликта эти кадры не раскрывают, однако на них видно, как сначала Гукасов ходит вокруг автомобиля пострадавшей и бьет по нему кулаком, а затем возвращается в свой автомобиль. 

После этого женщина выходит из своей машины и снимает на видео отъезжающий внедорожник Гукасова. Однако тот притормаживает, Гукасов выходит и с громкой нецензурной бранью подходит к женщине и бьет ее. На этом ее видео прерывается, но на кадрах, снятых другими камерами видно, как мужчина наносит женщине несколько ударов по голове. При этом на видео, снятом внутри автомобиля женщины, слышен детский плач.

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Как пишет Baza, пострадавшая обратилась в полицию, Гукасова задержали. Сам он объяснил свои действия тем, что пострадавшая якобы бросила камень в его внедорожник.

В свою очередь, телеграмм-канал Shot сообщает, что пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телеграм-канал также напоминает, что в 2017 году Гукасов был объявлен в федеральный розыск по делу о крупном мошенничестве, однако позже суд отменил это решение.

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