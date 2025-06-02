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Общество

СМИ: сына друга Путина уволили с поста тренера самого богатого хоккейного клуба России

2 минуты чтения 11:39

Роман Ротенберг, сын одного из ближайших друзей Владимира Путина Бориса Ротенберга, покинет пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщают «Матч ТВ» и «Чемпионат». По их данным, официально об увольнении Ротенберга должны сообщить позднее 2 июня.

Издания пишут, что такое решение принял Совет директоров клуба на заседании 30 мая. Тогда же стало известно об уходе Ротенберга из Совета директоров. Свои полномочия из-за «недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф» сложил весь Совет, а также операционный менеджмент. Новый Совет директоров возглавит зампредседателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, а новым директором клуба станет Никита Стеничкин, заместитель гендиректора главного управления безопасности «Газпрома».

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При этом, как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник, Ротенберг продолжит работать в КХЛ. О новом назначении, по данным телеканала, могут сообщить в течение этого лета. Кроме того, Ротенберг останется на должности первого вице‑президента федерации хоккея России (ФХР).

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. При нем команда ни разу не дошла до плей-офф. РБК отмечает, что после каждого сезона клуб почти полностью обновлял состав игроков из-за «невозможности вписаться в потолок зарплат». Сейчас Ротенберг также является тренером команды «Россия 25», созданной осенью 2022 года.

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Как отмечает Би-би-си, СКА является одним из богатейших и титулованных российских хоккейных клубов. В 2010-х он выиграл два Кубка Гагарина и стал базовым клубом для сборной России перед Олимпиадой в Пхенчхане в 2018 году, делегировав 15 своих игроков.

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