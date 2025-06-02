СМИ: сына друга Путина уволили с поста тренера самого богатого хоккейного клуба России

Роман Ротенберг, сын одного из ближайших друзей Владимира Путина Бориса Ротенберга, покинет пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщают «Матч ТВ» и «Чемпионат». По их данным, официально об увольнении Ротенберга должны сообщить позднее 2 июня.

Издания пишут, что такое решение принял Совет директоров клуба на заседании 30 мая. Тогда же стало известно об уходе Ротенберга из Совета директоров. Свои полномочия из-за «недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф» сложил весь Совет, а также операционный менеджмент. Новый Совет директоров возглавит зампредседателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, а новым директором клуба станет Никита Стеничкин, заместитель гендиректора главного управления безопасности «Газпрома».

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При этом, как пишет «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник, Ротенберг продолжит работать в КХЛ. О новом назначении, по данным телеканала, могут сообщить в течение этого лета. Кроме того, Ротенберг останется на должности первого вице‑президента федерации хоккея России (ФХР).

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. При нем команда ни разу не дошла до плей-офф. РБК отмечает, что после каждого сезона клуб почти полностью обновлял состав игроков из-за «невозможности вписаться в потолок зарплат». Сейчас Ротенберг также является тренером команды «Россия 25», созданной осенью 2022 года.

Как отмечает Би-би-си, СКА является одним из богатейших и титулованных российских хоккейных клубов. В 2010-х он выиграл два Кубка Гагарина и стал базовым клубом для сборной России перед Олимпиадой в Пхенчхане в 2018 году, делегировав 15 своих игроков.