В российских магазинах игрушек появились пункты помощи потерявшимся детям

Ко Дню защиты детей в российских магазинах сети «Мир Кубиков» начали работу пункты помощи для потерявшихся детей. В качестве сигнала о том, что сотрудники готовы помочь в экстренной ситуации, на входных дверях торговых точек появились наклейки с надписью «Потерялся? Здесь помогут!» Об этом пишет «Афиша Daily».

Сообщается, что подобные пункты были открыты в рамках всероссийского проекта «Безопасность в „Мире кубиков“» в 63 магазинах сети в 19 городах России. Проект запустили геолокационное приложение «Где мои дети», сеть магазинов «Мир кубиков» и ассоциация «Поиск пропавших детей».

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Целью проекта стало информирование детей о правилах поведения в общественных местах и формирование у них понимания, к кому можно обратиться за помощью. Отмечается, что сотрудники магазинов смогут поддержать ребенка в любой ситуации: если он потерялся, не может связаться с родителями, чувствует себя растерянным, испуганным или столкнулся с неприятной ситуацией на улице или в торговом центре.

Персонал пройдет специальное обучение у экспертов сервиса «Где мои дети» и ассоциации «Поиск пропавших детей», чтобы уметь правильно действовать в подобных случаях, успокоить ребенка и при необходимости связаться с профессионалами, отмечают авторы проекта.

«Только за год в России теряются более 45 тысяч детей. Мы уверены: ребенок должен знать, что в любой момент рядом есть место, где его поймут и помогут. Обучая сотрудников магазинов, мы создаем реальную инфраструктуру безопасности там, где семьи проводят время вместе», — заявил руководитель Всероссийской ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

Ранее стало известно, что в Тюмени прохожие заметили босоногую девочку около четырех лет, которая в одиночестве сидела на улице. По словам местных жителей, на ребенке была грязная одежда. Девочку привезли в отделение полиции, где сотрудники начали поиски ее родителей.



