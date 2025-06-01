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Общество

Более половины популярных роликов в TikTok о психическом здоровье содержат дезинформацию

2 минуты чтения 18:23 1 июня

Британская газета The Guardian отобрала сто популярных видеороликов, опубликованных под хэштегом #mentalhealthtips в TikTok, и показала их психологам, психиатрам и другим профильным экспертам. Те выявили, что в 52 из них содержат дезинформацию, а часть из них являются бесполезными.

Авторы роликов, как сказано в материале, давали «сомнительные советы»: для уменьшения тревожности предлагалось съесть апельсин в душе или принять добавки с ограниченной доказательной базой, например, шафран, глицинат магния и туласи (растение, известное под названием «священный базилик»). Также в роликах шла речь об исцелении травмы в течение часа, а то, что эксперты назвали «нормальными эмоциональными переживаниями», представлялось как признак пограничного расстройства личности или абьюза.

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The Guardian отмечает, что в роликах зрителям предлагались советы преодолению травм, нейроотклонений, тревожности, депрессии и тяжелых психических заболеваний. Дэвид Окай, консультант-нейропсихиатр и исследователь в области психологической медицины в Королевском колледже Лондона, рассказал, что в некоторых роликах неправильно используются термины, например, слова «благополучие», «тревога» и «психическое расстройство» становятся взаимозаменяемыми, «что может привести к путанице».

Окай добавил, что во многих роликах даются общие советы, основанные на узком личном опыте и отдельных примерах, которые «не могут быть универсально применимы». Кроме того, по его мнению, видео чрезмерно подчеркивают важность терапии. «Хотя есть веские доказательства, подтверждающие эффективность терапии, важно отметить, что это не волшебство, не быстрое или универсальное решение», — отметил Окай.

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Эксперты отметили, что выводы о том, что социальные сети наполнены бесполезными, вредными, а иногда и опасными советами по охране психического здоровья, являются «ужасающими» и «тревожными», и призвали правительство усилить регулирование, чтобы защитить население от распространения дезинформации.

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