Netflix рассказал о премьерах сезона

Стриминговый сервис Netflix провел в Лос-Анджелесе презентацию под названием Tudum, на которой рассказал о новых проектах и показал анонсы предстоящих фильмов и сериалов. Запись трансляции доступна на сайте платформы.

Среди новинок сезона оказался третий сезон сериала «Игра в кальмара». Во время презентации трейлера, которую провели актеры Ли Чжон Чжэ (Ги-Хун), Ли Бен Хон (Фронт-мен), Пак Сон Хун, Кан Э Сим и Чхве Сын Хен, на сцену вышел рэпер Hanumankind — исполнитель песни The Game Don’t Stop, которая была частью кампании второго сезона «Игры в кальмара». Третий сезон сериала должен выйти 27 июня.

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Также Netflix показал первые несколько минут второго сезона сериала «Уэнсдей». Во время презентации Леди Гага официально подтвердила свое участие в сериале в роли учительницы Розалины Ротвуд. Она исполнила песню из нового сезона проекта и попури из своих песен, включая Zombieboy, Bloody Mary и Abracadabra.

«В этом сезоне путешествие Уэнсдей станет более мрачной и сложной, поскольку ей предстоит преодолеть трудности в общении с семьей и друзьями, столкнуться с новыми тайнами и старыми противниками», — рассказали исполнительные продюсеры сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар.

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В Tudum поучаствовали Гильермо дель Торо, Оскар Айзек и Миа Гот, которые представили тизер фильма «Франкенштейн». Дата его выхода запланирована на ноябрь этого года. На презентации режиссер и актеры рассказали об опыте работы над фильмом.

Кроме того, на презентации показали тизер к третьей части фильма «Достать ножи» под подзаголовком «Проснись, мертвец». В работе над картиной участвуют Дэниел Крейг, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер и другие актеры.

Также на Tudum представили второй сезон сериала «One Piece. Большой куш», выход которого запланирован на 2026 год, показали трейлер «Счастливого Гилмора-2» с Адамом Сэндлером и назвали дату выхода финального пятого сезона «Очень странных дел» — первые четыре эпизода выйдут 26 ноября, еще три в Рождество, а заключительный эпизод опубликуют в канун Нового года.