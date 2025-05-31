Ученые доказали эффективность снижающего риск рецидива рака препарата

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета представили на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии — крупнейшей в мире конференции по борьбе с раком — результаты испытаний препарата иммунотерапии Пембролизумаб. В них говорится, что препарат снижает риск рецидива рака головы и шеи. Об этом сообщают The Guardian и Би-би-си.

Препарат назвали «крупнейшим прорывом», поскольку за последние 20 лет, по словам исследователей, с трудно поддающимся лечению раком головы и шеи боролись с помощью хирургических вмешательств и последующей радио- или химиотерапией.

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В работе ученых сказано, что Пембролизумаб стимулирует иммунную систему к борьбе с раком, воздействуя на определенный белок, который позволяет препарату уничтожать раковые клетки. У половины пациентов, получавших препарат, рецидив рака случался через пять лет, по сравнению с 2,5 годами у тех, кто получал стандартное лечение. Кроме того, через три года риск рецидива рака в другой части тела также был на 10% ниже среди тех, кто принимал Пембролизумаб.

Отмечается, что иммунотерапия оказалась особенно эффективной для пациентов с высоким уровнем иммунного маркера PD-L1, но она значительно увеличила вероятность того, что пациенты со всеми типами рака головы и шеи смогут избежать прогрессирования или рецидива заболевания.

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«Результаты этого исследования показывают, что пембролизумаб увеличивает продолжительность ремиссии заболевания на годы дольше, чем текущие стандартные методы лечения. Он особенно хорошо работает для тех, у кого высокие уровни иммунных маркеров, но действительно волнительно видеть, что лечение улучшает результаты для всех пациентов с раком головы и шеи, независимо от этих уровней», — заявил Кевин Харрингтон, профессор биологической терапии рака в Институте исследований рака в Лондоне и глава британской группы исследователей.

Всего в исследовании приняли участие 714 пациентов в 192 центрах в 24 странах. 363 из них получили Пембролизумаб с последующим стандартным лечением, остальные — только стандартное лечение.