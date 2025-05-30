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Политика

СМИ: друг Путина решил добиться снятия с него американских санкций

2 минуты чтения 18:18 30 мая | Обновлено: 22:10 30 мая

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и директор госкорпорации по особым поручениям Василий Бровко лично заключили договор о консультировании по снятию санкций с американскими юристами. Документ «Новая газета Европа» обнаружила в реестре иностранных агентов США. Согласно договору, Бровко и Чемезов заплатят лоббистам 2,6 миллиона долларов.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к госкорпорации, сообщили, что Министерство юстиции США запускает процедуру снятия санкций с Чемезова. Источник государственного агентства утверждал что инициатива принадлежит американской стороне.

РИА «Новости» сообщало, что на сайте Минюста США есть документ, в котором говорится, что американская компания Rathmell Short LLP проконсультирует Сергея Чемезова по административным и юридическим вопросам. Издание утверждало, что документ «может быть связан с планами Вашингтона по снятию санкций».

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Другой источник агентства обратил внимание, что на этом документе стоит подпись близкого к Трампу консультанта и лоббиста Роберта Стрика. Он предположил, что «со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса».

В «Ростехе», как пишет РИА «Новости», отказались комментировать процессуальные действия другой стороны и добавили, что руководство корпорации не подписывало никаких документов. При этом в договоре, который нашла  «Новая газета Европа», стоят подписи Бровко и Чемезова.

Сам Чемезов неоднократно говорил о том, что не верит в отмену санкций. «Откровенно говоря, не очень верю в какое-то смягчение. Наверное, потому, что под разными санкциями мы живем больше десяти лет и уже забыли, что бывает по-другому, — отметил гендиректор «Ростеха» в недавнем интервью. —  Конечно, санкции мешают. Без них всем было бы проще: и нам, и нашим партнерам, и западным странам, кстати, тоже. Ведь они тоже тратят на это колоссальные силы и несут большие финансовые потери. Но если все останется, как сейчас, — не пропадем. Мы давно адаптировались к новым условиям и, как видите, растем, несмотря на санкции: и в деньгах, и в объемах продукции, и в разработках».

Журналисты нередко называют Чемезова другом Путина. Он познакомился с будущим президентом еще в 1980-х годах в ГДР, где, по его собственному признанию, они вместе работали в резидентуре, жили по соседству и делили одну служебную машину на двоих. 

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Под санкциями США глава «Ростеха» оказался еще в 2014 году, после аннексии Крыма Россией. Весной 2022-го, после полномасштабного вторжения России в Украину, Вашингтон ужесточил ограничения. Чемезов тогда попал в санкционный список наряду еще с 18-ю российскими бизнесменами и чиновниками. Санкции подразумевали заморозку активов, запрет на финансовые операции и визовые ограничения. 

Госкорпорация «Ростех» выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа и объединяет больше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. 

Обновлено в 22:01: добавлена информация «Новой газеты Европа», обновлен заголовок.

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