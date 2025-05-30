Эдвард Сноуден стал налоговым резидентом в Люберцах

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден стал налоговым резидентом России. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) он получил в Межрайонной инспекции ФНС города Люберцы, сообщает проект «Система».

Обычно человек ставится на налоговый учет в инспекции по месту регистрации, поэтому журналисты сделали вывод, что Сноуден проживает в Люберцах. Гипотетически он может находиться также в соседних городских округах — в Лыткарине, в Дзержинском или в Котельниках — ведь они так же обслуживаются этим отделением ФНС.

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Проект «Система» также обратил внимание, что в инстаграме супруги Сноудена Линдси Миллс была фотография из Люблинского парка в нескольких километрах от Люберец и снимок, сделанный у метро «Волжская».

В США Эдварда Сноудена обвиняют в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Американец оказался в России в 2013 году и больше месяца провел в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Сначала Сноуден получил временное убежище в России, затем вид на жительство, а в 2022 году стал гражданином России.

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Сноуден и его супруга не рассказывали, где именно в России они живут. Ничего не известно и о профессиональной деятельности американца. Он крайне редко взаимодействует со СМИ. В 2019 году экс-сотрудник АНБ рассказал журналистам, что «сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом нормальную жизнь — встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси». По данным СМИ, в России Сноуден уже дважды стал отцом.