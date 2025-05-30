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Общество

Россияне рассказали о готовности принять выбор ребенка в профессии

2 минуты чтения 16:00 30 мая | Обновлено: 19:42 30 мая

Только 14% родителей в России с пониманием отнесутся к любому профессиональному выбору своего ребенка, говорится в исследовании Superjob. В опросе принимали участие 1600 матерей и отцов из разных областей страны. 

За последние пять лет уровень принятия россиян вырос, отмечают социологи. В 2020-м абсолютную поддержку детям в вопросе выбора профессии обещали всего восемь процентов родителей.

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В ходе исследования сформировался список наиболее нежелательных профессий для детей: восемь процентов респондентов категорически не хотят видеть своего ребенка дворником, еще по пять процентов — не считают достойной профессию уборщика или продавца. 

Профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста не устраивают четыре процента родителей. Блогерами и учителями не хотят видеть своих детей три процента россиян. 

Еще по два процента опрошенных не одобрили профессию курьера, грузчика, официанта или водителя. Также два процента выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров и менеджеров различных специализаций.

Черный список профессий отличается у матерей и отцов, отмечается в исследовании Superjob. Так, мужчины чаще, чем женщины, опасаются, что их дети станут чиновниками, а женщины переживают, что ребенок станет медиком, блогером, продавцом или уборщиком. 

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По данным ВЦИОМ, 20% процентов молодых людей выбирают профессию, ориентируясь на рекомендации родителей, еще 19% смотрят на пример и личный опыт отца и матери. Собственные предпочтения при выборе профессии ставят на первое место 40% россиян, причем женщины делают это чаще мужчин.

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