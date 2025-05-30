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Общество

Репродуктивное здоровье начнут проверять у россиян с шести лет

2 минуты чтения 17:47 30 мая

В России снизили возрастной порог для медицинских осмотров детей с целью проверки репродуктивного здоровья. Так, с 1 сентября 2025 года подобные осмотры будут проводить уже в шесть лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

По его словам, соответствующие изменения включены в приказ Минздрава, который регулирует порядок прохождения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетними. Срок действия документа — до 1 сентября 2031 года.

«Осмотры с целью [оценки] репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», — говорится в его презентации, представленной на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева.

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Кроме того, с сентября детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотр офтальмолога с обязательной офтальмоскопией в условиях мидриаза (расширения зрачка). В возрасте 1 года и 6 лет детей в России будут осматривать отоларингологи с использованием исследования вызванной отоакустической эмиссии. 

Сообщается, что для детей из групп риска планируется проводить анализ уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет, а также определять стандартное отклонение массы тела. Кроме того, будет введен дополнительный скрининг — тестирование родителей на выявление риска психического развития ребенка в возрасте 1,5 лет, после чего дети из группы риска пройдут осмотр у врача-невролога.

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В декабре 2023 года Министерство здравоохранения предложило снизить возраст первого осмотра у акушера-гинеколога и уролога-андролога с 14 до 13 лет. Как объяснила главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова, это связано с необходимостью раннего выявления возможных патологий, возникающих в период полового созревания. При этом возраст для проведения профилактических мероприятий, направленных на охрану репродуктивного здоровья, оставили без изменений. В ведомстве отметили, что в подобных профосмотрах участвуют около 96% подростков.


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