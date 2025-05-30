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Общество

Десятки пассажиров российского круизного лайнера заразились кишечной инфекцией

2 минуты чтения 01:18 30 мая

Роспотребнадзор обнаружил кишечную инфекцию на круизном лайнере «Михаил Булгаков» во время рейса из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. С 19 по 28 мая за медицинской помощью обратились более 100 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В «Мостурфлоте» пообещали всем пассажирам рейса скидку в 10% на будущие круизы и «особые условия для компенсации негативного опыта».

Питанием пассажиров «Михаила Булгакова» занимались сотрудники без медицинских книжек и с признаками кишечной инфекции, заявили в Роспотребнадзоре. Повара, кухонные работники и бармен оказались бессимптомными носителями норовируса.

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Телеграм-канал SHOT пишет, что столовые и рестораны на судне опечатаны. «Члены команды признались нам, что боялись там питаться из-за тошнотворного запаха и антисанитарии. По словам работника, на кухне использовали грязную речную воду», — сказано в публикации. При этом «Мостурфлот» утверждает, что контролирует качество продуктов питания.

По данным SHOT, первые жалобы на отравления появились у пассажиров теплохода 12 мая во время тура «Москва –  Углич – Мышкин – Рыбинск – Москва». Пострадавшие сообщили SHOT, что после круиза обратились в больницу и получили диагноз «кишечная инфекция». Телеграм-канал утверждает, что, несмотря на это, 19 мая лайнер отправился в следующий рейс из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Вечером 29 мая SHOT сообщил, что некоторые заболевшие находились в тяжелом состоянии, а у одного из туристов наблюдалось обезвоживание и снижение концентрации кислорода в крови.  При этом в опубликованном позднее пресс-релизе Роспотребнадзора утверждается, что тяжелого течение отравления нет ни у одного из заболевших.

28 мая Роспотребнадзор Ярославской области сообщил, что 19 пассажиров жалуются на плохое самочувствие, а всего с 25 мая признаки заболевания были у 29 из 244 пассажиров теплохода.

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Перед тем, как Роспотребнадзор заявил о норовирусе и десятках заболевших, «Московский туристический флот» опубликовал пресс-релиз о «профилактических мероприятиях» на судне. Согласно этому сообщению, 19 человек пожаловались на «недомогание», при этом результаты анализов в Угличской центральной районной больнице показали ротавирус у 14 пассажиров: 12 взрослых и двух детей.

«Хотим подчеркнуть, что подозрения на отравления не были подтверждены представителями Роспотребнадзора и Угличской центральной районной больницы», — заявили в «Мостурфлоте».

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