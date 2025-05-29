EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Ученые рассказали о связи подписок в социальных сетях и успеваемости

2 минуты чтения 14:32 29 мая | Обновлено: 14:34 29 мая

Группа ученых из ВШЭ, Сколтеха и Томского государственного университета изучила потенциальное влияние подписок в социальных сетях на успеваемость студентов и обнаружили алгоритм, который позволяет предсказывать эту связь. Текст об исследовании опубликован в научно-популярном издании Naked Science.

Например, выяснилось, что подписки на контент об искусстве и путешествиях не стали маркером пониженной успеваемости. А вот активное взаимодействие с сообществами, связанными с подработками, скорее указывает на вероятность снижения успеваемости.

Зумерам надоел Tinder
Зумерам надоел Tinder
Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
Интернет и мемы7 минут чтения

Также ученые отметили, что студенты с низкой успеваемостью чаще подписаны на сообщества с фокусом на юмор, мемы, музыку и видеоигры. Их контент, пишут исследователи, был менее информативным, в нем также больше проявлялись негативные эмоции.

Исследователи изучили профили почти четырех с половиной тысяч студентов с открытыми профилями в социальной сети «ВКонтакте». Они классифицировали тематику сообществ, сложность текстов и эмоциональную тональность контента. Каждый студент получил собственный цифровой профиль, который был соотнесен с успеваемостью.

Ранее СМИ рассказали о новых мерах проверки иностранных абитуриентов, которые планируют использовать в США. Белый дом считает, что консульствам страны за границей следует внимательнее проверять социальные сети у всех заявителей, приостановив при этом назначение новых собеседований.

Журналисты отмечали, что ранее администрация Трампа вводила подобное требование, но только для тех, кто возвращался в США и мог участвовать в протестах против политики Израиля в Секторе Газа. В новом предписании, как утверждают СМИ, не сообщается, что именно проверяющие должны будут искать в заявках, однако в тексте упоминаются указы Трампа, нацеленные на борьбу с терроризмом и антисемитизмом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Кремль национализирует «Танчики»
Интернет и мемы
Кремль национализирует «Танчики»
Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
00:01 30 мая
«Он убеждал меня, что я единственная»
Общество
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
00:04 29 мая
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01 28 мая
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01 27 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования