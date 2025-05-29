Ученые рассказали о связи подписок в социальных сетях и успеваемости

Группа ученых из ВШЭ, Сколтеха и Томского государственного университета изучила потенциальное влияние подписок в социальных сетях на успеваемость студентов и обнаружили алгоритм, который позволяет предсказывать эту связь. Текст об исследовании опубликован в научно-популярном издании Naked Science.

Например, выяснилось, что подписки на контент об искусстве и путешествиях не стали маркером пониженной успеваемости. А вот активное взаимодействие с сообществами, связанными с подработками, скорее указывает на вероятность снижения успеваемости.

Зумерам надоел Tinder Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице Интернет и мемы 7 минут чтения

Также ученые отметили, что студенты с низкой успеваемостью чаще подписаны на сообщества с фокусом на юмор, мемы, музыку и видеоигры. Их контент, пишут исследователи, был менее информативным, в нем также больше проявлялись негативные эмоции.

Исследователи изучили профили почти четырех с половиной тысяч студентов с открытыми профилями в социальной сети «ВКонтакте». Они классифицировали тематику сообществ, сложность текстов и эмоциональную тональность контента. Каждый студент получил собственный цифровой профиль, который был соотнесен с успеваемостью.

Ранее СМИ рассказали о новых мерах проверки иностранных абитуриентов, которые планируют использовать в США. Белый дом считает, что консульствам страны за границей следует внимательнее проверять социальные сети у всех заявителей, приостановив при этом назначение новых собеседований.

СМИ: власти США приостановили собеседования для студенческих виз Мир 2 минуты чтения

Журналисты отмечали, что ранее администрация Трампа вводила подобное требование, но только для тех, кто возвращался в США и мог участвовать в протестах против политики Израиля в Секторе Газа. В новом предписании, как утверждают СМИ, не сообщается, что именно проверяющие должны будут искать в заявках, однако в тексте упоминаются указы Трампа, нацеленные на борьбу с терроризмом и антисемитизмом.