Получивший ожоги из-за включенного фена младенец умер в больнице

В Башкортостане умер младенец, который несколько дней назад получил ожоги после возгорания детской кроватки из-за включенного фена. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Трагедия произошла в многодетной семье в квартире жилого дома в Октябрьском. Трехнедельный младенец получил ожоги 3-4 степени 26 мая. Его экстренно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка.

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«Предварительно дознавателем МЧС России установлено, что мать повела детей четырех и двух лет в садик. Отец с новорожденным остался в квартире. В какой-то момент в детской кроватке произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке», — говорится в сообщении МЧС.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, детская кроватка загорелась из-за того, что отец ребенка оставил рядом включенный фен.

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Ранее в Следственном комитете по Башкортостану сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК). Вероятно, после смерти младенца дело будет переквалифицировано.

Ранее в мае на мусороперерабатывающем заводе в Рязани нашли тело новорожденного. Издание «МК в Рязани» сообщало, что труп младенца обнаружили на транспортерной ленте предприятия во время сортировки бытовых отходов. Спустя два дня в управлении Следственного комитета по Рязанской области сообщили, что установили личность матери ребенка. Ею оказалась 36-летняя жительница Московской области. Возбуждено уголовное по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК)