О телесном наказании для воспитания детей заявил каждый седьмой родитель в России

В России большинство современных родителей воспитывают детей с помощью словесного воздействия и ограничения доступа к гаджетам. Телесные наказания виде шлепков, щелчков, подзатыльников признали 14% опрошенных. Такие данные приводит Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Большинство — 75% — указали, что чаще всего воспитывают детей с помощью «наставлений и нравоучений». На втором месте — лишение доступа к телевизору и гаджетам (37%, что на 6 п.п. больше, чем в 2022 году). Ставили или ставят «в угол» 18% респондентов, телесные наказания применяют 14%, а ремнем бьют своих детей 8%.

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«Несмотря на все препятствия, продолжается переход от авторитарной модели воспитания к эмпатийной. Это следствие малодетности, массового просвещения в области возрастной психологии и популяризации идей гуманистической педагогики», — прокомментировала исследование эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак. По ее словам, для современных родителей «гаджеты стали ремнем ХХI века, новым инструментом контроля».

Аналитики также спросили россиян о методах воспитания их родителей. Согласно опросу, «жесткие» методы воспитания стали менее распространены среди современных россиян по сравнению с прошлыми поколениями. Так, 60% заявили, что их воспитывали методом «наставлений и нравоучений», а 32% — что их ставили «в угол» в качестве наказания. В том, что их в детстве избивали ремнем признались 26% современных родителей, а 24% рассказали, что их наказывали шлепками, щелчками и подзатыльниками.

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«Ответы россиян из разных поколений подтверждают, что силовые методы воспитания оставались популярными долгое время. Постановка в угол, наказание ремнем и другие телесные наказания — эти способы «посеять зерна разума» зумеры и миллениалы испытывали на себе так же часто, как старшие миллениалы и реформенное поколение, и даже чаще, чем поколения застоя и оттепели», — утверждает Смак.

Однако, по словам эксперта, в воспитании детей по-прежнему сохраняются гендерные различия: мальчиков, как правило, воспитывают строже, поскольку в обществе все еще распространены представления о том, что «мужик должен быть сильным, а девочку надо любить и баловать больше».



