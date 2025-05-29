Иностранцам решили запретить работать курьерами и таксистами в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют запретить иностранцам работать таксистами и курьерами. Проект соответствующего постановления губернатора опубликован на сайте администрации города.
Из документа следует, что запрет будет действовать до конца текущего года и коснется иностранных граждан, которые работают в России по трудовому патенту. Таким образом, продолжить работать в такси и доставке в Петербурге смогут граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана, которые в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе могут осуществлять трудовую деятельность в России без оформления патента или разрешения на работу.
Приказ губернатора также содержит ряд новых требований к компаниям, работающим в сфере доставки. Так, с 1 июля они, в частности, должны начать вести реестр доставок, а также экипировать всех курьеров, включая пеших, устройствами геолокации.
Тем же документом 15 километрами в час ограничивается максимальная скорость доставщиков, которые передвигаются с помощью средств индивидуальной мобильности. Кроме того, в приказе прописаны нормы внешнего вида курьеров и их транспортных средств. Так, на одежде, сумке и транспорте доставщиков должен быть нанесен их идентификационный номер.
Ранее похожие ограничения для иностранцев ввели, в частности, власти Нижегородской области. Там, работающим по трудовым патентам гражданам других стран запретили работать курьерами, врачами и сотрудниками общепита. В свою очередь, на Ямале власти ввели запрет на работу иностранцев в сфере транспорта.