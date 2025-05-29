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Общество

Бизнесмен из Казахстана подарил 100 квартир своим сотрудникам

2 минуты чтения 18:24 29 мая | Обновлено: 18:35 29 мая

Казахстанский предприниматель Турсенгали Алагузов подарил 100 квартир сотрудникам своей компании Galanz bottlers, многие из них работали под его руководством с 1998 года. Об этом сообщает местное медиа Tengri News.

Журналисты утверждают, что сотрудников пригласили на встречу с Алагузовым, объявив, что планируется лишь вручение грамот. Однако предприниматель раздал им сертификаты, договоры и ключи от квартир. 80% получивших их работают на простых рабочих должностях.

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Алагузов в обращении к подчиненным отметил, что решил раздать квартиры в качестве благодарности сотрудникам за совместную работу по развитию компании. «Я хотел порадовать тех, кто был рядом все это время <…> Все называют это «социальной ответственностью бизнеса», а для меня это зов сердца!» — приводит цитату из речи предпринимателя Tengri News.

«The Village Казахстан» сообщает, что идея подарить квартиры у Алагузова появилась еще в 2024 году, отбором кандидатов занималась специально созданная комиссия. Ее целью, по словам предпринимателя, было выявление наиболее нуждающихся сотрудников. Алагузов заявил, что квартиры в основном получили уборщицы, водители, грузчики, сотрудники вспомогательных служб.

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Galanz bottlers, как отмечают журналисты, является одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков в Казахстане и в Центральной Азии. «The Village Казахстан» утверждает, что после распространения информации о вручении квартир жители страны начали массово покупать продукцию компании в знак поддержки решения ее владельца.

Ранее СМИ сообщили о поступке владельца сети ресторанов в Китае, который распределил выручку своего бизнеса между сотрудниками. Заработанные во время китайского нового года 74 тысячи долларов он посчитал справедливым разделить с работниками, чтобы «помочь всем разбогатеть». Предприниматель заявил, что поступает так регулярно и опроверг слова о том, что это может быть пиар-ходом.

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