Власти хотят расширить права автомобилей с мигалками

Министерство транспорта предложило обязать водителей на российских дорогах освобождать для спецтранспорта с мигалками полосу движения — перестроиться в другой ряд или выехать на обочину. Соответствующий проект поправок в ПДД опубликован 28 мая на regulation.gov.ru.

Сейчас водители обязаны уступать дорогу автомобилям с включенными синим маячком и звуковым сигналом. Это требование распространяется не только на скорую помощь или полицию, но и на машины с чиновниками, которым по указу президента №635 положены спецсигналы — например, министру, депутату или сенатору. За нарушение предусмотрено наказание по статье 12.17 КоАП — штраф 500 рублей или лишение прав до трех месяцев.

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Минтранс считает, что формулировка «уступить дорогу» слишком размыта и не требует от водителя конкретных действий. С юридической точки зрения формулировка означает, что автомобиль может просто стоять и ждать, пока не проедет спецтранспорт. Отмечается, что в случае с автомобилями с мигалками этого недостаточно — водителю нужно перестроиться в соседний ряд или принять иные меры, чтобы освободить дорогу. «Коммерсантъ» пишет, что речь идет о смещении на обочину, хотя в документе об этом не сказано прямо.

Авторы инициативы также предложили ужесточить требования к водителям, которые пересеклись с колонной со спецсигналами. Теперь водители должны будут уступать дорогу не только колонне с полицейской машиной во главе, но и группе обычных автомобилей, если одна из них оборудована мигалкой. Это означает, что пропускать придется даже колонну представительских седанов без спецраскраски.

Кроме того, запрещается обгонять или опережать такие машины, даже если они едут в соседнем ряду. Также нельзя будет двигаться рядом с ними на той же скорости — в правилах это называется «непосредственная близость», хотя точное расстояние не уточняется.

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В Госдуме тем временем считают, что новые правила могут вызвать неоднозначную реакцию автомобилистов.

«Одно дело, когда едет скорая, за отказ уступить ей дорогу надо ужесточать ответственность. Другой вопрос, когда власти фактически добавляют привилегий чиновникам, которые ездят на «Аурусах» с мигалками. Это явно вызовет лишнюю напряженность на дорогах», — считает глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

Минтранс, в свою очередь, объясняет необходимость внесения поправок ростом числа нарушений — по его данным, ежегодно фиксируется около 100 тысяч случаев, когда машины с мигалками не пропускают.



