СМИ: Россия модернизирует ядерные шахты

Россия модернизирует шахты для ядерных ракет, используя продукцию западных компаний, в частности немецкой Knauf с миллиардным оборотом. Об этом говорится в расследовании проекта Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel, основанном на более чем двух миллионах документов из российской базы данных тендеров и спутниковых снимках.

В расследовании идет речь о ядерных шахтах, расположенных в Оренбургской области в городе Ясный. Это одно из 11 мест, откуда Россия может запускать ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. Danwatch пишет, что модернизация шахт проводилась на протяжении последнего десятилетия: базы расширялись, на них установили системы электронного наблюдения и обороны с дистанционно управляемым оружием.

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Согласно данным из полученных расследователями документов, как минимум с 2019 года базы в Ясном оснащены системой «Авангард» — новейшей системой российского ядерного оружия. Европейское разведывательное агентство пришло к выводу, что некоторые ракетные объекты были оснащены новой сенсорной технологией и усовершенствованными защитными устройствами. Так, бункеры, в которых размещены системы «Авангард», были «кардинально переработаны».

В документах также содержится информация о поставках «огромных объемов» стали, песка, цемента, кирпича, изоляции, IT-систем и других элементов. В них подробно описана система безопасности баз и их внутренняя планировка.

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Der Spiegel отмечает, что особым спросом пользуется продукция компании Knauf, которая осудила войну в Украине и заявили о намерении уйти из России, однако до сих пор владеет всеми дочерними предприятиями в стране. Те, в свою очередь, участвуют в тендерах и публичных мероприятиях, касающихся, например, импортозамещения.

Эксперты, комментировавшие расследование, отметили, что утечка данных свидетельствует о нарушении безопасности со стороны России, которое «в худшем случае» может сделать новые крупные ядерные базы уязвимыми для атак.

«Это информация, которую Россия, очевидно, хотела бы скрыть. Дело не в том, что эти данные снижают ценность объектов, но они делают их потенциально более уязвимыми», — заявил норвежский военный эксперт Том Ресет. С ним согласился и бывший военный разведчик из Великобритании Филип Ингрэм. Ресет добавил, что обнародование данных, вероятно, потребует от России внести изменения в работу ядерных объектов, что, в свою очередь, сопряжено с большими финансовыми затратами.