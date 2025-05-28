Вера Полозкова рассказала о попытке покончить с собой из-за бывшего мужа

Поэтесса Вера Полозкова опубликовала пост в инстаграме, в котором рассказала об оскорблениях со стороны ее бывшего мужа и отца двоих ее детей, музыканта Александра Бганцева.

Полозкова привела примеры оскорблений, которые в ее адрес произносил Бганцев. По ее словам, мужчина много лет пытался убедить ее, что место Полозковой «в дурдоме», поскольку она «сошла с ума». С бывшем мужем женщина состояла в браке с 2014 по 2019 год.

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Поэтесса рассказала о попытке суицида из-за сложных отношений с Бганцевым. По ее словам, это произошло уже после расторжения брака во время пандемии коронавируса, когда мужчина вернулся помогать со старшими детьми (у Полозковой также есть дочь, имя отца которой она не раскрывает, ребенок родился в 2020 году).

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«Вставай, сука, ребенка напугаешь», — цитирует Полозкова фразу бывшего мужа, которую он, по ее словам, произнес после возвращения, увидев ее после попытки суицида. Она отметила, что в это время содержала детей и Бганцева, который лишился работы. Полозкова сообщила, что из-за постоянных оскорблений у нее развились мигрени, она начала сомневаться в правильности всех своих действий и чувствовала себя виноватой за то, что «все еще существует».

Также Полозкова рассказала о том, что близкие люди пытались убедить ее не прекращать отношения с Бганцевым. Она отметила, что ее лучший друг говорил о том, что он является прекрасным отцом, а мать уговаривала молиться за мужа и «потерпеть» первые десять лет, во время которых может быть «невыносимо». Также она написала, что Бганцев уговаривал ее сделать аборт во время беременности и говорил, что не будет «доставать ее из петли», когда родится дочь.