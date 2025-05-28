Вызванный войной рост благосостояния россиян заканчивается

Анализ российских объявлений о вакансиях, который провело издание Financial Times, показал, что рост уровня жизни россиян сокращается. Авторы исследования отмечают, что начавшееся после начала полномасштабного вторжения в Украину улучшение качества жизни россиян способствовало поддержке войны. При этом эксперты, опрошенные изданием, не считают, что текущее замедление серьезно повлияет на мнения в обществе.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? И почему он им никогда не ответит Политика 7 минут чтения

По данным исследования, в период с сентября по декабрь прошлого года зарплаты в новых российских вакансиях выросли на 4,2 процента, а с февраля по апрель — на 2,2 процента. Объявления были собраны по мере их публикации, а потом сгруппированы с помощью ИИ и проанализированы с помощью статистического метода, разработанного платформой по найму Indeed.

«Компании часто приспосабливаются к давлению вокруг них, меняя условия и положения сначала для новых сотрудников, а не для уже существующих. Поэтому эти меры часто дают нам хорошее свидетельство того, куда движется более широкий рынок труда», — пояснил экономист Indeed Павел Адриан.

Хотят ли военные завершения войны? Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее Политика 5 минут чтения

Также издание привело данные Росстата, согласно которым рост реальных доходов россиян снизился до 7,1 процента за три месяца этого года, а в прошлом году он составлял в среднем 8,3 процента.

Соучредитель социологического проекта «Хроники» и политический активист Алексей Миняйло сказал FT, что между согласием россиян с войной и их финансовым благополучием существует связь. При этом последние результаты опросов не показывают резкого спада в оценке собственного финансового благополучия, который мог бы привести к политической нестабильности.