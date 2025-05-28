Телеграм-каналы стали чаще попадать в поисковую выдачу

Поисковые системы в последнее время все активнее индексируют телеграм-каналы. Так, в начале 2024 года количество ссылок, ведущих в мессенджер, было на уровне 1,7 миллионов, а в конце года этот показатель уже достиг 3,7 миллионов. Лидирует в выдаче ссылок на контент из телеграма «Яндекс» — за ним 90% всех показов, еще 10% приходятся на долю Google. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Seowork.

Чаще всего в топе выдачи появляются ссылки на телеграм-каналы, когда пользователь ищет какую-то услугу или продукт без привязки к бренду. Реже это происходит, когда пользователь находится в поисках конкретного продукта или бренда, поясняют авторы исследования.

По данным «Яндекса», общее количество ежедневных переходов из поисковика в телеграм превышает три миллиона. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что бизнесу эта тенденция дает дополнительную возможность использовать поисковики для рекламы. При этом они отмечают, что нарастить органический трафик довольно сложно, это под силу лишь крупным каналам, а небольшим блогерам сделать это будет сложнее.

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции Общество 8 минут чтения

«Я бы не стал говорить о стабильном трафике с поисковой выдачи телеграм-каналов, если не используется дополнительный инструментарий и канал не интегрирован с рекламную сеть Яндекса. Telegram — огромная индексируемая среда, откуда берется массив ссылок, которые «всплывают» в поисковой выдаче. За счет этого контент действительно может «собирать переходы», но пока это не системно и скорее результат работы алгоритмов поисковой выдачи, чем устойчивый тренд», — резюмирует исполнительный директор MediaSniper Федор Круглов.

«Ведомости» отмечают сегодня еще одну тенденцию на рынке рекламы. По данным издания, российские компании в этом году почти в четыре раза увеличили свои бюджеты на рекламу в соцсети TikTok. Эксперты связывают это, в частности, с запретом рекламы в инстаграм.