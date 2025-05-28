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Общество

Потерю веса в среднем возрасте связали с уменьшением риска хронических заболеваний в будущем

2 минуты чтения 00:12 28 мая

Группа ученых из Финляндии и Великобритании выяснила, что потеря веса людьми в возрасте 40–50 лет на примерно 6,5% без хирургического вмешательства и приема специальных препаратов имеет преимущества для здоровья в дальнейшем. Об этом сообщает CNN.

Ученые утверждают, что среди преимуществ они выявили снижение риска как хронических заболеваний, так и смерти от всех причин. В ходе исследования были проанализированы данные около 23 тысяч человек. Их распределили по нескольким группам в зависимости от их начального индекса массы тела и от колебаний веса. После этого результаты сравнили с данными о госпитализациях и смертях.

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Согласно исследованию, люди, похудевшие в среднем возрасте, реже страдают от сердечных приступов, инсультов, рака, астмы или хронической обструктивной болезни легких в пожилом возрасте. Также у похудевших была более низкая вероятность умереть по любой причине в течение последующих 35 лет.

При этом большая часть данных о людях была собрана до того, как препараты или операции по снижению веса стали широко доступны, а это означает, что преимущества для здоровья в основном были обусловлены изменениями в организме, вызванными корректировкой рациона питания и физическими упражнениями, отметил ведущий автор исследования Тимо Страндберг.

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В то же время Ааюш Висария из Нью-Джерси, который не принимал участия в исследовании, заявил, что, хотя работа ученых является «сильной» из-за большой выборки, существуют ограничения в ее результатах. Так, поскольку исследование проводилось среди белых европейцев, его сложно применить к другим группам населения. Висария добавил, что помимо индекса массы тела важную роль также играет распределение жировых клеток в организме и пропорции костей и мышц.

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