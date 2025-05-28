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Общество

В России взлетели цены на ягоды и фрукты

2 минуты чтения 10:02 | Обновлено: 10:22

Средний чек на фрукты и ягоды в России за январь—апрель 2025 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 306 рублей. При этом спрос на них продолжает расти. Количество покупок фруктов и ягод за этот период увеличилось более чем на 20%. Такие данные приводят аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», пишет «Коммерсантъ».

По данным ресурса, эта категория лидирует по росту показателя на продовольственном рынке. Для сравнения, рост для кондитерских изделий составил 5%, овощей — 15%, хлеба — 13%. В среднем чек на продукты увеличился на 8% год к году, до 1,9 тысячи рублей, отмечают аналитики.

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По данным IT-компании «Эвотор», в мае в несетевой рознице килограмм клубники стоил в среднем 658 рублей — на 55% дороже, чем годом ранее. Яблоки подорожали на 17% (до 189 рублей за килограмм), черешня — на 14% (до 691 рубля), апельсины — на 13% (до 186 рублей), лимоны — на 12% (до 302 рублей), а бананы — на 6% (до 198 рублей). В «Чек Индексе» также зафиксировали рост цен на персики на 13% — до 485 рублей за килограмм.

Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий добавила, что за последний год цены на плодоовощную продукцию в целом выросли в среднем на 20–55%. Среди причин — рост себестоимости у российских производителей и неблагоприятные погодные условия как в России, так и в странах-экспортерах.

Источник издания в одном из садоводческих хозяйств опасается, что заморозки могут в этом году, как и в прошлом, сказаться на урожае яблок. По его оценке, сбор может сократиться на 15%, хотя часть потерь, вероятно, удастся компенсировать за счет роста урожайности в молодых садах на Кавказе. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева также подтвердили, что весенние заморозки негативно повлияют на урожайность.

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В Минсельхозе, в свою очередь, утверждают, что ущерб от кратковременных заморозков в этом году оказался меньше, чем в прошлом: пострадало лишь около 5% общей площади многолетних насаждений.

Несмотря на рост цен, россияне не стали отказываться от фруктов и ягод, а наоборот стали покупать их чаще. По данным «Чек Индекса», в январе–апреле число покупок в этой категории выросло на 21% год к году. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богдано считает, что спрос растет в общем контексте увеличения потребления продуктов для здорового образа жизни.

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