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Общество

Фонд Брижит Бардо поможет со стерилизацией бездомных животных в России

2 минуты чтения 21:24 | Обновлено: 21:28

Основанный известной французской актрисой Брижит Бардо фонд поможет провести серию бесплатных операций по стерилизации кошек и собак в Бурятии. Об этом сообщает региональное управление ветеринарной службы, на публикацию обратило внимание медиа «Афиша Daily».

Фонд вместе с региональными службами и активистами проведет акцию в нескольких населенных пунктах республики — Улан-Удэ, Турунтаево и Иволгинске. Пресс-служба управления ветеринарии Бурятии отмечает, что процедура будет бесплатной, принести свое животное можно без предварительной записи. Акция пройдет с 31 мая по 10 июня, власти также опубликовали подробный график и адреса мест ее проведения.

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«Стерилизация — самый эффективный и гуманный способ решения проблемы бездомных животных. Мы рады помочь Бурятии в этом важном деле», — цитирует представителей фонда ветеринарная служба Бурятии. При этом в остальных частях текста анонса акции не упоминается, что во время нее будут стерилизоваться именно бездомные животные.

Власти сообщили, что вместе со стерилизацией ветеринары также проведут чипирование животных и поставят их на учет. Отмечается, что фонд ранее уже сотрудничал с властями Бурятии. Вместе с немецкой организацией Tierschutz его сотрудники помогали стерилизовать собак из этого региона в августе 2024 года. Всего, по данным ветеринарной службы, французский фонд оказал содействие в стерилизации 600 животных.

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Фонд Брижит Бардо основан в 1986 году. В его задачи, как указано на сайте организации, входит помощь домашним и диким животным по всему миру. Фонд ведет кампании против коррид, использования животных в качестве подопытных в медицинских исследованиях, шоу с участием животных и выступает за ограничение охоты на них.

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