Выпускницы пожаловались на запрет приносить прокладки на ЕГЭ

Выпускницы пожаловались Екатерине Мизулиной на сотрудников некоторых пунктов проведения экзамена (ППЭ), которые, по их словам, запрещают брать с собой на ЕГЭ средства личной гигиены. Об этом глава Лиги безопасного интернета сообщила в своем телеграм-канале.

«Некоторые учителя, которые с пониманием относятся к вопросу женской физиологии, рекомендуют прятать прокладки чуть ли не в обуви. Если организаторы переживают, что ребенок может протащить в прокладке шпаргалку, тогда почему на ППЭ не предоставляют прокладки, которые “прошли контроль”?» — написали школьницы Мизулиной.

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По их словам, подобные ограничения создают дополнительный стресс во время экзаменов.

«У всех интенсивность этого процесса очень разная, кому-то приходиться менять средства гигиены каждый час. Я думаю, что такая проблема отвлекает от спокойного написания экзаменов, потому что думаешь о том, что ты будешь делать, если произойдет “авария”», — написали выпускницы.

По словам Мизулиной, другие выпускницы пожаловались ей на то, что в туалетах школы №35 в Кемерово установлены камеры видеонаблюдения. «Понятно, что кто-то может списывать на экзамене. Но вместе с тем, большинство выпускников использует туалеты по назначению. Должно же быть какое-то уважение к личности», — написала глава Лиги безопасного интернета.

Позднее она сообщила, что камеры демонтируют. В администрации города утверждают, что во время ЕГЭ камеры были отключены.

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По данным Департамента образования и науки города Москвы, выпускницы могут брать с собой на ЕГЭ средства личной гигиены и не обязаны сообщать об этом организаторам. Однако такие средства, как отмечается, «не должны находиться на рабочем столе» во время экзамена.

Еще в 2023 году представители ведомства заверили, что вопрос о закупке средств личной гигиены для государственной итоговой аттестации (ГИА) находится в стадии проработки.





