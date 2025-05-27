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Общество

Верховный суд предложил не лишать свободы впервые попавшихся на хранении наркотиков

2 минуты чтения 11:25

Верховный суд разработал поправки в Уголовный кодекс, которые смягчают наказания для впервые осужденных за хранение наркотиков без цели сбыта. Как сообщает ТАСС, в обосновании законопроекта отмечается, что покупают и хранят наркотики без цели сбыта как правило люди, которым необходимо дать шанс на ресоциализацию.

«Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица (именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления). Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», — пояснили в Верховном суде.

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Разработанный законопроект исключает лишение свободы из списка возможных наказаний за оборот наркотиков без цели сбыта в значительном размере, но наделяет суды возможностью в дополнение к наказанию обязать осужденного пройти лечение, а также медицинскую и социальную реабилитацию.

Также в документе прописано снижение максимальных сроков лишения свободы за оборот без цели сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размерах — с 10 до пяти лет и с 15 до 10 лет соответственно. Одновременно предлагается не указывать в соответствующих статьях нижний предел срока лишения свободы.

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Кроме того, Верховный суд предлагает ввести возможность отсрочки от наказания в виде лишения свободы для лиц впервые осужденных за оборот наркотиков без цели сбыта в крупном размере, если те признаны наркозависимыми и изъявили желание добровольно пройти курс лечения и реабилитации. Сейчас аналогичная норма действует в отношении впервые осужденных за оборот наркотиков без цели сбыта в значительном размере.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что поправки не предусматривают «кардинальную либерализацию» государственной наркополитики, а лишь «снижает избыточную репрессию».

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