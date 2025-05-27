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Общество

Россияне оценили свой уровень напряжения на работе

2 минуты чтения 15:09

Большинство россиян испытывают серьезное напряжение на работе, в среднем его оценили в 6,5 балла из 10. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса «Stape», пишет «Газета.ру».

Сообщается, что аналитики опросили россиян о проблемах, с которыми они чаще всего сталкиваются в трудовой сфере. Так, каждый пятый работник признался, что опасается быть замененным молодыми специалистами-зумерами или искусственным интеллектом. Кроме того, россияне боятся увеличения нагрузки без роста зарплаты (45%), угрозы сокращения (20%), несправедливой оценки труда (22%) и задержек заработной платы (15%).

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Главным запросом работников остается повышение заработной платы — на него указали 35% респондентов. Четверть опрошенных хотят иметь гарантии сохранения рабочего места, а 20% — улучшения условий труда. Еще 10% признались, что им не хватает поддержки со стороны коллег.

Согласно опросу, более половины респондентов испытывают беспокойство на работе. 26% респондентов признались, что у них есть серьезные причины для переживаний, а 39% отметили небольшие опасения. По данным аналитиков, спокойно себя чувствуют лишь 30% сотрудников.

В результатах исследования говорится, что ​​средний уровень напряжения россиян на работе составил 6,5 балла из 10. Чаще всего респонденты оценивали свой уровень напряжения в 7 баллов (19%), а каждый десятый оценил свое состояние на 9 баллов — почти критический уровень. Минимальные оценки — 1 и 2 балла — указали лишь 2% и 3% участников опроса соответственно.

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Аналитики отмечают, что каждый пятый респондент сталкивается с проблемами на работе ежедневно, а 41% — несколько раз в неделю. При этом больше половины работников (57%) предпочитают просто терпеть, не предпринимая попыток изменить ситуацию. Лишь каждый пятый ищет новое место работы, и только 8% обращаются за помощью к психологу.

За последние три месяца 63% сотрудников получили дополнительные проекты, а 51% заявил об ужесточении требований со стороны руководства. При этом лишь 10% отметили рост зарплаты, и всего 5% — продвижение по службе. Каждый пятый участник опроса также сообщил об отмене дистанционной работы и возвращении в офис.

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