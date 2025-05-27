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СМИ: Россия возвращает Украине тела украинских военных без органов

2 минуты чтения 19:00 | Обновлено: 19:02

Украинские чиновники считают, что при обменах телами погибших военнопленных российская сторона иногда возвращает тела без внутренних органов, чтобы скрыть настоящие причины смерти. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным AP, с начала полномасштабного вторжения Россия передала Украине около пяти тысяч украинских военных, захваченных в плен. Из них как минимум 206 человек погибли в плену, в том числе более 50 — при взрыве в подконтрольной России колонии в Еленовке Донецкой области.

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Украинская эксперт-криминалист Инна Падей рассказала, что находит на телах военнопленных следы пыток и физического насилия. По ее словам, эти травмы не всегда становятся причиной смерти, но могут ухудшать состояние украинских военных. Также она отметила, что у солдат бывают невылеченные травмы и болезни, которые при более гуманных условиях содержания под стражей не были бы смертельными.

При этом работу украинских экспертов затрудняет то, в каком состоянии Россия может передавать тела погибших. В некоторых случаях в телах отсутствуют внутренние органы, также бывают заметны признаки того, что «синяки или травмы были скрыты или удалены», пишет AP.

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Иногда полноценной экспертизе мешает степень разложения возвращенного тела. «Они держат тела до тех пор, пока они не достигнут состояния, когда уже ничего нельзя будет определить», — заявил агентству представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Для своего исследования журналисты AP поговорили с семьями 21 погибшего украинского военнопленного. Проведенные в Украине вскрытия показали, что пятеро из них умерли от сердечной недостаточности, при этом троим из них было 22, 39 и 43 года. Четверо умерли от туберкулеза или пневмонии. Трое — от асфиксии или тупого ранения головы.

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