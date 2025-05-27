Россияне рассказали о поводах и размерах штрафов на работе

Более 40% россиян работают в компаниях, где существует система штрафов. Сервис «Работа.ру» провел опрос, в ходе которого респонденты рассказали о самых распространенных поводах для «наказания рублем». Результаты исследования публикует РИА «Новости»

Самым распространенным поводом для штрафа оказались нарушения рабочего режима. Так, 57% опрошенных сообщили, что у них на работе сотрудников штрафуют, в частности, за опоздания, неявку, отсутствие на рабочем месте и отклонение от графика. Следом идет ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей — эту причину назвали 40% респондентов. Третье место поделили нарушения техники безопасности и недостача, за них денежные взыскания накладывают работодатели 23% опрошенных.

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Кроме того, 14% участников опроса признались, что их штрафовали за несоответствующее обращение с клиентами, а еще 13% — за нарушение рабочего дресс-кода. И наконец 8% респондентов рассказали, что у них на работе предусмотрены штрафы за использование ненормативной лексики, а еще у 6% — за несоблюдение гигиенических требований.

При этом 49% опрошенных россиян признались, что сами как были оштрафованы на работе хотя бы раз в жизни. При этом у 57% оштрафованных сумма не превысила тысячу рублей, 40% доводилось платить от одной до трех тысяч. Об уплаченных работодателю штрафах от трех до пяти тысяч и более пяти тысяч сообщили по 23% опрошенных.

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При этом эксперты отмечают, что российское трудовое законодательство не предусматривает такую форму дисциплинарной ответственности как денежное взыскание. «Система штрафов является неправомерной и может привести к серьезным последствиям для компании. В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса, работодатели могут применять только три вида дисциплинарных взысканий — замечание, выговор и увольнение», — напомнил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. При этом он отметил, что основанием для взыскания может быть только невыполнение своих должностных обязанностей или выполнение ненадлежащим образом.