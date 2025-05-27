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Общество

Социологи рассказали о желающих эмигрировать россиянах

2 минуты чтения 20:09

Девять из десяти россиян не хотели бы уезжать из страны, это самый большой показатель за 35 лет наблюдений, отмечает «Левада-Центр». При этом среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, среди несогласных с действиями властей, а также среди зрителей ютуб-каналов этот показатель приближается к 20 процентам.

17 процентов молодых россиян хотели ответили «да» или «скорее да» на вопрос, хотят ли они переехать на постоянное место жительства за границу, а 78 процентов не поддержали такую идею. Среди россиян старше 55 лет хотят уехать только пять процентов.

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Согласно опросу, готов уехать почти каждый четвертый (24%) россиянин, не одобряющий деятельность Владимира Путина. Среди тех, кто считает, что дела в России идут «по неверному пути», об эмиграции думают 19 процентов. Желающих уехать сторонников Путина набралось около пяти процентов, а сторонников текущего курса — примерно шесть процентов.

Основной источник информации, которому доверяют респонденты, также оказался связан с их выбором постоянного места жительства. Меньше всего об отъезде думают телезрители: 95 процентов из них ответили «нет» или «скорее нет». А среди зрителей ютуб-каналов хотели бы уехать 19 процентов россиян.

Порядка 10 процентов думающих об отъезде из России есть среди читателей телеграм-каналов, интернет-изданий, а также пользователей социальных сетей.

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Из тех 11 процентов россиян, которые рассматривают возможность уехать, 8 процентов от общего числа респондентов сказали, что думают об этом «иногда», 2 процента обдумывают эту возможность, а 1 процент — приняли твердое решение уехать либо уже собирают и оформляют документы.

Чаще всего желающие уехать рассматривают США — в 13 процентах случаев от числа думающих об эмиграции. От 5 до 10 процентов хотели бы переехать в Испанию, Италию, Германию или другие страны Европы, а также в Южную Корею.

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