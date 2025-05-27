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Политика

КНДР обвинила США в подготовке к ядерной войне в космосе

2 минуты чтения 13:30

Новая американская система противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», о начале строительства которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп, предназначена не для защиты Соединенных Штатов, а для милитаризации космоса. Об этом, как передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи, говорится в меморандуме института по делам США при МИД КНДР.

В документе утверждается, что «Золотой купол» — это одно из средств ведения ядерной войны в космосе, которая нужна США для установления «однополярного господства» в мире.

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21 мая на брифинге в Белом доме Трамп заявил, что США приступили к созданию «Золотого купола». Он уточнил, что система будет готова к 2029 году и обойдется американскому бюджету в 175 миллиардов долларов. 

По данным Reuters, одним из компонентов «Золотого купола» станет орбитальная группировка из сотен спутников, благодаря которой система сможет обнаруживать, отслеживать и перехватывать запущенные по Соединенным Штатам ракеты, в том числе ядерные.

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Как пишет Bloomberg, ранее с критикой планов США по созданию новой системы ПРО также выступал Китай. В Пекине заявили, что создание «Золотого купола» «нарушает принципы мирного использования космического пространства». 

Агентство отмечает, что присоединившийся к критике планов США по строительству ПРО Пхеньян уже несколько лет пытается разработать и поставить на вооружение баллистическую ракету, способную нести несколько ядерных боеголовок,

21 мая командующий американскими Космическими силами генерал Ченс Зальцман, выступая на слушаниях в Сенате США, сообщил, что Россия запустила на орбиту Земли новое кинетическое оружие, предназначенное для борьбы со спутниками. 

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