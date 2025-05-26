В России предложили ввести выплаты для домохозяек

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение ежемесячных выплат домохозяйкам в размере прожиточного минимума, который варьируется в зависимости от региона. Об этом сообщает РИА «Новости». Также текст пояснительной записки опубликовал в своем телеграм-канале депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — прокомментировал законопроект Нилов и добавил, что первая редакция документа была разработана по инициативе Владимира Жириновского.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? И почему он им никогда не ответит Политика 7 минут чтения

В пояснительной записке сказано, что обязанности по ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей чаще всего выполняют женщины, которые сталкиваются с трудностями при их совмещении с работой.

Среди условий для получения пособия авторы законопроекта назвали статус безработного и постоянное проживание в России вместе с семьей. Основаниями для выплат должно стать наличие в семье детей до полутора лет, детей с инвалидностью, членов семьи с инвалидностью первой группы или престарелых родителей, которые нуждаются в уходе.

Я переехала в Чехию, и мне нравится Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена Общество 7 минут чтения

Для людей, которые недавно получили российское гражданство, предлагается установить ограничение в виде пяти лет проживания в стране. При этом тем, кто платит налог на профессиональный доход, пособие предложили не платить.

Также выплаты предлагают выделять только тем, у кого в семье средний доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. Изначально пособие хотят выплачивать в течение полугода, после чего россияне смогут подать документы на продление выплат.