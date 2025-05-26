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Общество

В России предложили ввести выплаты для домохозяек

2 минуты чтения 22:49 26 мая

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение ежемесячных выплат домохозяйкам в размере прожиточного минимума, который варьируется в зависимости от региона. Об этом сообщает РИА «Новости». Также текст пояснительной записки опубликовал в своем телеграм-канале депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — прокомментировал законопроект Нилов и добавил, что первая редакция документа была разработана по инициативе Владимира Жириновского.

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В пояснительной записке сказано, что обязанности по ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей чаще всего выполняют женщины, которые сталкиваются с трудностями при их совмещении с работой. 

Среди условий для получения пособия авторы законопроекта назвали статус безработного и постоянное проживание в России вместе с семьей. Основаниями для выплат должно стать наличие в семье детей до полутора лет, детей с инвалидностью, членов семьи с инвалидностью первой группы или престарелых родителей, которые нуждаются в уходе.

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Для людей, которые недавно получили российское гражданство, предлагается установить ограничение в виде пяти лет проживания в стране. При этом тем, кто платит налог на профессиональный доход, пособие предложили не платить. 

Также выплаты предлагают выделять только тем, у кого в семье средний доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. Изначально пособие хотят выплачивать в течение полугода, после чего россияне смогут подать документы на продление выплат.

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