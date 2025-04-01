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Общество

Падение рождаемости довело производителей игрушек до банкротства

2 минуты чтения 15:02 | Обновлено: 15:04

Производители игрушек под брендами Animini, Magikids, Maminn, Molly & Lolly и детской одежды Orby столкнулись с риском банкротства на фоне падения рождаемости, сообщил «Коммерсантъ». Расходы перераспределяются с товаров для дошкольников в пользу товаров для школьников, а в целом траты на детей растут, рассказали опрошенные газетой эксперты.

Выпускающая игрушки компания «Олтрейд», связанная со структурами бизнесмена Александра Мамута, может начать процедуру банкротства по иску одного из контрагентов, выяснили журналисты. Согласно иску, производитель игрушек неоднократно нарушал сроки оплаты товаров в адрес компании «Коник», другого производителя и продавца игрушек.

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У «Олтрейда» была своя сеть магазинов товаров для дома Goood’s House, входившая в Ideas4Retail Мамута, но она закрылась, уточнил «Коммерсантъ». Чистый убыток «Олтрейда» за 2023 год составил 222 миллиона рублей. В судах сейчас идут споры, по которым компания выступает ответчиком на сумму 180 миллионов рублей.

«Олтрейд» владеет 25 торговыми марками игрушек, в том числе брендом мягких игрушек Animini, наборов для творчества Magikids, погремушек Maminn, кукол Molly & Lolly.

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О рисках банкротства производителя детской одежды Orby стало известно в марте, ранее о намерении трансформировать бизнес заявила сеть детских магазинов «Кораблик».

Помимо рождаемости на сложности производителей игрушек может влиять конкуренция с онлайн-площадками, заявил президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. С января по конец марта число офлайн-покупок детских товаров сократилось по сравнению с началом прошлого года на 4%, а онлайн-продажи выросли на 3%, привела газета данные сервиса «Чек Индекс».

Согласно «Чек Индексу», в январе — марте средний чек у детских товаров в офлайне вырос на 11%, а в онлайне — на 5%.

В прошлом году в России родилось 1,2 миллиона детей, на 3,4% меньше, чем в позапрошлом году, привел «Коммерсантъ» данные Росстата.

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