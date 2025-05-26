Российские военные привязали солдата к машине и протащили по полю за попытку сдаться в плен

Военнослужащие из боевого подразделения русских националистов «Русич» избили сослуживца, а затем привязали его за ноги к внедорожнику и протащили по полю. Видеозапись военные опубликовали в своем телеграм-канале, назвав произошедшее «воспитательным процессом» за попытку сдаться в плен к ВСУ.

Ролик начинается с оскорблений, а затем мужской голос за кадром спрашивает лежащего на земле мужчину, не жалко ли ему боевых товарищей, после чего другой военный два раз пинает его.

«Тащи эту шлюху, как проститутку ебаную. Пускай этой шлюхе будет урок», — говорит один из военных.

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Через пару секунд внедорожник трогается с места и около минуты волочит военного по земле. Тот кричит и просит остановиться. Наказание прекращается после того, как один из военных приказывает остановиться, потому что ему «труп тут не нужен».

«Лучше застрелите сразу, пожалуйста», — умоляет привязанный к машине военный после ее остановки, говоря, что он ни в чем не виноват и никого не предавал, и получает несколько ударов ногой по голове.

Под этим видео в телеграм-канале «Русича» на момент публикации заметки было более шести тысяч положительных реакций и около 118 тысяч просмотров. При этом следующий пост в канале националистов — это реклама неких «витаминов и добавок», качество которых «проверено войной».

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В середина марта этого года в Финляндии лидера ДШРГ «Русич» Яна Петровского приговорили к пожизненному сроку за военные преступления в Украине. Его задержали 20 июля 2023 года финские пограничники, когда он пытался вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки. После этого он планировал запросить там политическое убежище.

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» — одна из радикальных националистических группировок, воюющих на стороне России. В ее телеграм-канале оправдывались казни пленных украинцев, другие военные преступления, а также появлялись призывы к тотальному геноциду украинского населения.