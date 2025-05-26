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Общество

Женщины больше мужчин рискуют потерять работу из-за ИИ

2 минуты чтения 23:22 26 мая

Рабочие места, которые занимают женщины, с большей долей вероятности могут быть заменены искусственным интеллектом, нежели рабочие места, занимаемые мужчинами. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда ООН (МОТ) и Национального исследовательского института Министерства цифровых технологий Польши (NASK), передает Euronews.

В отчете сказано, что искусственный интеллект может автоматизировать чуть менее 10% позиций, на которых преимущественно работают женщины, тогда как у мужчин этот показатель равен 3,5%. При этом разрыв между показателями особенно заметен в странах с высоким уровнем дохода: там искусственный интеллект может лишить или повлиять на работу 41% женщин и 28% мужчин.

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Всего в исследовании принимали участие 1640 представителей различных сфер деятельности. Из них наибольшему риску потерять работу оказались подвержены операторы ввода данных, машинисты, бухгалтеры и операторы текстовых редакторов. Среди других профессий, где работники широко пользуются искусственным интеллектом, исследователи назвали веб- и медиа-разработчиков, специалистов по базам данных и специалистов в области финансов и программного обеспечения.

При этом исследователи отметили, что их отчет отражает «потенциальный риск», а не фактическую потерю рабочих мест. Также в исследовании сказано, что возможности искусственного интеллекта по-прежнему ограничены, поэтому при выполнении многих задач контроль человека остается обязательным.

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«Поскольку большинство профессий предполагают выполнение задач, требующих человеческого участия, наиболее вероятным результатом применения генеративного ИИ является трансформация рабочих мест», — говорится в отчете. 

Кроме того, замена части работников на искусственный интеллект может повлечь за собой нехватку квалифицированных кадров. В связи с этим исследователи призвали правительства и компании разработать «инклюзивные стратегии», которые помогут защитить качество выполняемой работы и производительность в находящихся под угрозой исчезновения отраслях.

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