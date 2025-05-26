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Общество

Исследователи рассказали о нереалистичных представлениях о работе у молодежи

2 минуты чтения 17:37

Школы во многих странах мира не формируют правильных представлений о будущей профессии и не дают полезных навыков для работы, об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Журналисты отмечают, что пятая часть подростков из стран ОЭСР желает получить профессию, не понимая при этом, как устроен карьерный трек внутри нее. Результаты доклада фиксируют значительное расхождение между ожиданиями подростков от рынка труда и реальным положением дел на нем.

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В исследовании принимали участие 15-летние подростки из 81 страны мира, авторы доклада также использовали данные за период с 2000 года для проведения сравнительного анализа. Они отмечают, что гендерные предпочтения по сферам желаемой будущей работы мало изменились. Девушки предпочитают карьеру в качестве врача, юриста или учителя, юноши видят себя в сфере айти, спорта или инженерных профессий.

В тексте отмечается, что именно ограниченность представлений о собственных перспективах может быть одной из причин недостаточного понимания устройства современного рынка труда. Менее половины 15-летних подростков контактировали с будущими работодателями на ярмарках вакансий или стажировках. Карьерные ожидания при этом «значительно расходятся» с тем, что могут предложить работодатели.

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Der Spiegel сообщает, что социальное происхождение продолжает оказывать значительное влияние на карьерные амбиции подростков. Выходцы из бедных или неблагополучных семей часто не решаются на попытку получить хорошее образование или попробовать себя на более высокооплачиваемой работе.

Более трети респондентов в странах ОЭСР отметили, что не узнали в школе ничего, что, по их мнению, могло бы пригодиться им на будущей работе. В некоторых странах этот показатель доходит до почти 60%. Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн отметил, что такая ситуация невыгодна и работодателям — они заявляют о нехватке квалифицированных работников. Чиновник считает, что исправление возможно только в результате применения мер, которые должны быть приняты на политическом уровне.

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