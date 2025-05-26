Бывшая жена Паши Техника рассказала об уголовном деле против нее

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) утром 25 мая сообщила, что против нее «заводят» уголовное дело. Сегодня в ее телеграм-канале появился репост сообщения канала «Проект Выжившие» о том, что Карицкая перестала выходить на связь.

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По данным «Проекта Выжившие», Карицкая находится в Таиланде, против нее возбуждено уголовное дело о клевете на принадлежащую россиянам наркологическую клинику из-за утверждения, что медики назначили ее бывшему мужу терапию, которая привела к его смерти. «Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала», — рассказала Карицкая телеграм-каналу Baza.

В субботу Карицкая заявила, что ей «угрожают уголовным делом за якобы клевету, которой не было», и сказала, что знает женщину, от которой ей поступают угрозы. Она также опубликовала голосовое сообщение «человека, которого, возможно, кто-то узнает».

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«Я помогла ему, чтобы у него на руках не было трупа. И то мой врач спрашивает: “А вот это есть?» — нету — «А прибор сатурации есть?» — нету! Ну то есть ты едешь к тяжелому пациенту — у него там не было нихуя, у него чудом оказался препарат, который он ему въебал, этот резко открыл — Техник — глаза. Видели, что он выходил на своих двух ногах. Только благодаря этому моему врачу мы просто помогли Борису не иметь трупа на руках», — произносит женский голос на записи, которую опубликовала Карицкая.

Бывшая жена Техника также утверждает, что женщина, записавшая сообщение, просила опубликовать опровержение. «После этого голосового я не могу сделать никакое опровержение. Никакой клеветы не было», — заявила Карицкая.