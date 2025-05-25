Силовики сорвали вечер писем политзаключенным в Екатеринбурге

Сотрудники силовых ведомств сорвали вечер писем политзаключенным, который организовало екатеринбургское отделение партии «Яблоко». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на провластную активистку Екатерину Ипатову.

Визит силовиков состоялся после доноса Ипатовой, который она отправила одному из депутатов местного парламента, а также в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Провластное СМИ «УРАЛLIVE» сообщает о задержании десяти активистов по подозрению в попытке «наладить связь с осуждёнными за терроризм диверсантами и ваххабитами».

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«Экспертизы подтвердили: деятельность «яблочников» не просто вредна — преступна. Всё это время они героизировали предателей, оправдывали террористов, втягивали в свои сети доверчивую молодёжь. <…> Хорошо, что силовики взялись за дело. Эти сборища давно превратились в рассадник идеологической и моральной гнили», — объяснила свою мотивацию Ипатова.

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Также «УРАЛLIVE» опубликовал фото и видео задержания во время мероприятия, которое должно было пройти 25 мая. Из них следует, что силовики заставили участников встать лицом к стене с руками заложенными перед лбом или за затылком. Причиной задержаний, по информации СМИ, стало наличие членов группировки «Хизб ут-Тахрир» и осужденных за поджог военкоматов в списках потенциальных адресатов. Региональные управления Следственного комитета, прокуратуры и МВД официально не комментировали задержания.

Издание «7х7» отмечает, что в Екатеринбурге уже срывались вечера писем политзаключенным, последний раз это произошло 16 февраля 2025 года. Его организаторами были региональные отделения Либертарианской партии и партии «Рассвет». После произошедших задержаний около десяти человек обнаружили в своих телеграм-аккаунтах подключения, выполненные с незнакомых устройств.