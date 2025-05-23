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Политика

Трамп пошутил о своем бесконечном президентстве

2 минуты чтения 12:45

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social видеоролик с намеком на свое вечное правление. На видео годы президентства сменяются один за другим, пока не превращаются в слово «4eva» (вечно).

Фоном для видео стала обложка журнала Time 2018 года, на которой изображены таблички с датами президентства Трампа, начиная с 2024 года. На самой дальней из них указан 2044 год, однако затем число начинает стремительно расти и в финале сменяется на «4eva».

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Согласно Конституции, США президент не может занимать пост более двух сроков, однако Трамп все чаще намекает на возможность остаться у власти дольше. 

В ноябре прошлого года, сразу после своего избрания, Трамп пошутил о третьем сроке, выступая в Палате представителей: «Я предполагаю, что я не буду участвовать в выборах снова, если вы только не скажете: ”Он настолько хорош, мы должны что-нибудь придумать”».

После его инаугурации республиканец Энди Оглс предложил изменить 22-ю поправку к Конституции и разрешить избираться на третий срок, если между двумя предыдущими был перерыв. По его словам, эта инициатива открыла бы Трампу путь к новому сроку. Сам Трамп отреагировал на идею с иронией, назвав ее «величайшей честью», но добавил, что пока она существует лишь в «фейковых заголовках».

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В начале апреля Трамп заявил журналистам в Белом доме, что выдвинулся бы на третий срок, если бы его оппонентом на выборах стал экс-президент Барак Обама. По словам Трампа, некоторые его сторонники призывают его участвовать в выборах 2028 года и утверждают, что «есть способ сделать это», однако сам республиканец о нем не знает.

О «методах», которые могли бы позволить ему баллотироваться на третий срок, Трамп упоминал и в интервью NBC, отметив, что «не шутит».

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