Пытавшегося взять интервью у Макаревича лже-журналиста «УНИАН» депортировали из Израиля

Музыкант Андрей Макаревич сообщил о депортации из Израиля россиянина Романа Скибы, который пытался выдать себя за украинского журналиста и взять у него интервью. По словам певца, Скиба представился ему сотрудником украинского информационного агентства «УНИАН», однако после проверки выяснилось, что он не имеет отношения к изданию.

«Псевдоукраинский «журналист» Роман Скиба с подельником… были арестованы израильской полицией и депортированы… Нет, не в Украину. В Россию», — написал Макаревич в своем фейсбуке.

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По данным «Агентства», Роман Скиба — уроженец Харьковской области, который с 2016 года жил в Москве, а в 2023 году получил российский паспорт. Он был депортирован вместе с еще одним россиянином, имя которого не раскрывается.

Макаревич рассказал, что ранее Скиба связывался с ним и сообщил, что готовит материал о «необычных местах Израиля» и «семейных проектах». Он утверждал, что хочет поговорить с музыкантом о его винодельческом бизнесе. Макаревич связался с «УНИАН» и выяснил, что сотрудника с такими именем там нет. Тогда музыкант сообщил о случившемся в полицию, отметив, что подобные действия в Израиле считаются уголовным преступлением.

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Как пишет «Агентство», ссылаясь на утечки, Скиба работал барменом в Харьковской области, а затем перебрался в Москву. В контактных данных у его знакомых он записан как «редактор НТВ», «редактор Первого канала», «Роман редактор ТВ» и «₽оссия». Эти записи указывают на возможную связь Скибы с федеральными телеканалами, регулярно публикующими материалы о российских знаменитостях, выступивших против войны.

Андрей Макаревич — один из известных российских музыкантов, открыто осудивших вторжение России в Украину. После начала войны он переехал жить в Израиль.