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Общество

Прокуратура конфисковала у москвича львенка

2 минуты чтения 15:45

Сотрудники Росприроднадзора и московской природоохранной прокуратуры убедили москвича передать парку львов «Земля Прайда» трехмесячного самца азиатского льва, которого он получил в подарок, рассказала пресс-служба Росприроднадзора. В парке львов сообщили, что хищник пока не научился есть мясо, потому что привык к кошачьему корму.

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По данным Росприроднадзора, жители заметили львенка в промзоне на востоке Москвы и вызвали экстренные службы. Инспекторы выяснили, что хозяин получил животное в подарок. «После содержательной беседы с нашими специалистами хозяин осознал, что дикому животному необходимы особые условия, соответствующие его природным потребностям», — сообщает ведомство. После разговора мужчина согласился передать питомца специалистам.

Сотрудники подмосковного парка львов «Земли Прайда» рассказали, что доставленный львенок «наотрез» отказался есть мясо и пообещали приучить его к «правильной пище». Зоозащитники объяснили, что хищника кормили кошачьим пашетом, поэтому он может есть мясо, только если рядом есть бутылочка для кормления, к которой он привык.

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На видео, которое опубликовал парк, сотрудник объяснил, что трехмесячному львенку для «нормального состояния и здоровья» необходимо есть мясо и внутренние органы, а не жидкий кошачий корм.

В природоохранной прокуратуре рассказали, что на азиатского льва распространяется действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. При этом документов, подтверждающих законность владения животным, у хозяина не было.

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