Трамп сообщил о крупном обмене пленными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети TruthSocial.

«Крупный обмен пленными между Россией и Украиной только что завершен. Он вскоре вступит в силу. Поздравления обеим сторонам с достигнутой договоренностью. Возможно, это приведёт к чему-то большему???» — задался вопросом американский президент.

О каком именно обмене пишет Трамп, до конца неясно. Москва и Киев на переговорах в Стамбуле договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Представитель парламентской координационной группы по вопросам «военной операции», депутат Госдумы Шамсаил Саралиев ранее говорил, что за один день провести такой масштабный сложно и поэтому он будет разбит на несколько этапов. Первый назначен на 23 мая. Однако ни Россия, ни Украина официально о нем пока не сообщали.

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Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал «Интерфаксу», что Москва получила украинский список для обмена пленными в оговоренном формате. Чуть ранее в тот же день он заявлял, что российская сторона передала Киеву свой список.

В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти на следующей неделе — с 26 мая по 1 июня. Собеседники агентства не назвали точные сроки, так как они зависят от готовности Москвы согласиться на участие Ватикана в качестве посредника.

Другие источники Bloomberg говорят, что российские власти надеются продолжить переговорный процесс в Стамбуле.