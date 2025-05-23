Моника Беллуччи снялась в картине Кантемира Балагова

Итальянская актриса Моника Беллуччи приняла участие в съемках драмы Butterfly Jam российского режиссера в изгнании Кантемира Балагова, обратила внимание «Афиша». До начала войны в Украине Балагов планировал назвать картину «Моника» и снимать ее в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике.

В начале мая официальный аккаунт администрации Дюнкерка сообщил, что Беллуччи снялась для Butterfly Jam в киоске с едой, который по сценарию находится в Нью-Джерси. Французские чиновники и до этого сотрудничали с Балаговым: в апреле они приглашали на кастинг жителей города «американской внешности», а в марте — просили сдать съемочной группе гараж на два дня.

По данным Ioncinema, главный герой Butterfly Jam — 15-летний подросток из черкесской общины в Нью-Джерси, который помогает отцу и тете управлять рестораном национальной кухни, а в свободное время увлекается борьбой. Из-за рискованного решения отца главный герой попадает в опасную ситуацию.

Весной 2022 года Балагов рассказал «Холоду», что ему вместе с его партнершей, режиссером Кирой Коваленко, пришлось эмигрировать в Соединенные Штаты из-за антивоенной позиции. По изначальной задумке, действие «Моники» должно было происходить в Нальчике. После переезда Балагов узнал, что в Нью-Джерси есть адыгская диаспора, и изменил сценарий.

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В апреле 2023 года Балагов объявил, что прекращает работу в кино, и удалил аккаунты в соцсетях. «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал режиссер в своем твиттере перед тем, как его удалять. Однако спустя месяц продюсер Александр Роднянский сказал, что это было «эмоциональное высказывание молодого режиссера». Позднее Балагов вернулся к работе над своим третьим полнометражным фильмом.