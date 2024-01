Новые фильмы российских режиссеров в изгнании

В 2022 году из России уехали многие молодые кинорежиссеры, уже заявившие о себе на международном уровне. Также из страны эмигрировали давно признанные в мире мастера авторского кино Андрей Звягинцев и Кирилл Серебренников. Все они продолжают работать и готовят к выпуску новые фильмы. Что это за фильмы и когда ждать премьер, по просьбе «Холода» узнал кинокритик Тимур Алиев.

Кирилл Серебренников

В 2022 году режиссер работал над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке». Это экранизация биографии Лимонова, написанной французским автором Эмманюэлем Каррером. Главные роли в картине исполнили Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы») и Виктория Мирошниченко («Дылда»). Часть съемок проходила в Москве, но в связи с переездом Серебренникова картину доснимали в Риге, заново построив декорации. Продюсер Илья Стюарт рассказал «Холоду», что производство завершено, а мировая премьера ожидается в 2024 году. Вероятнее всего — на Каннском кинофестивале, в основном конкурсе которого участвовали три предыдущих фильма Серебренникова: «Лето», «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского».

Закончив «Лимонова», Серебренников приступил к работе над фильмом «Исчезновение». Это история нацистского военного преступника Йозефа Менгеле, который скрывался в Латинской Америке после окончания Второй мировой войны. В основе сценария — одноименная книга Оливье Геза. Главную роль исполнил Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Тайная жизнь», «Мастер и Маргарита»). Съемки закончились летом 2023 года. По словам Стюарта, премьера планируется в 2024 или 2025 году.

Также осенью 2023 года стало известно, что Серебренников снимет мини-сериал на английском языке по роману «Призрак оперы». Это будет эротический и психологический триллер, в центре которого окажется молодая певица Кристина Даэ. Это еще один проект, который спродюсирует Hype Studios вместе с французской студией Pathé. Сейчас, по словам Ильи Стюарта, проект находится на стадии девелопмента: идет работа над сценарием, ищут инвесторов.

Андрей Звягинцев

Режиссер «Левиафана» и «Нелюбви» обосновался в Париже. С 2021 года он приходит в себя после тяжелой формы ковида (у режиссера было поражено почти 90% легких). Осенью 2023 года появилась информация о том, что все готово к съемкам нового полнометражного фильма «Юпитер» (Jupiter). В центре сюжета — олигарх из России, который сталкивается с проблемами в семье. Съемки планируются весной 2024 года в Испании и Франции. Продюсеры (Anonymous Content, Lorem Ipsum Entertainment, Les Films du Losange и Elastica Films) описывают фильм как «безжалостное исследование власти и коррупции».

Также в работе англоязычный дебют Звягинцева с рабочим названием «Что происходит» (What Happens), который режиссер снимает вместе с продюсером Александром Роднянским. О нем впервые объявили в Каннах в 2021 году. Как писали в The Hollywood Reporter, это «размышление о природе отношений между людьми, состоянии современного человека и хрупкости человеческой жизни». Над сценарием работает Олег Негин, многолетний соавтор Звягинцева.

Кантемир Балагов

Первой большой зарубежной работой Кантемира Балагова должен был стать пилотный эпизод сериала The Last of Us для HBO, но еще осенью 2022 года стало известно, что Балагов вышел из проекта из-за «творческих разногласий» с продюсерами. Весной 2023 года Балагов заявил об уходе из профессии и удалился из всех соцсетей. Продюсер Александр Роднянский позже сказал, что это было «эмоциональное высказывание молодого режиссера»; Балагов восстановил аккаунты и начал работу над своим третьим полнометражным фильмом.

Сценарий картины, сначала известной как «Моника», Балагов начал писать еще в России вместе с писательницей Мариной Степновой. Эмигрировав в США, режиссер был вынужден переписать историю: изначально события разворачивались в Нальчике, а теперь в кабардинской общине Нью-Джерси. «Монику» переименовали в Butterfly Jam. Сопродюсером фильма стал один из лидеров «нового хоррора» режиссер Ари Астер («Солнцестояние», «Реинкарнация», «Все страхи Бо»).

Известно, что в основе сюжета — отношения отца и сына — эмигрантов из Кабардино-Балкарии. Скорее всего, съемки Butterfly Jam уже завершены, но официально ни Балагов, ни Роднянский этого не подтвердили.

Кира Коваленко

Еще одна выпускница мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии, Кира Коваленко тоже готовит проект в США. В ноябре 2022 года стало известно, что на ранней стадии разработки находится ее новый проект «Дети надежды» (Children of Hope). Над сценарием Коваленко тоже работала вместе с писательницей Мариной Степновой. Продюсер — тоже Александр Роднянский. Картина расскажет историю беременной 40-летней женщины.

Кинематографическая база данных IMDb сообщает о еще одном будущем проекте Коваленко — драме «Пыль жизни» (Dust of Life). Это история группы женщин, которые пытаются начать новую жизнь после войны во Вьетнаме, где они были секс-работницами. Предположительно, это вольный ремейк одноименной ленты французского режиссера Рашида Бушареба со схожим сюжетом: в 1996 году картину Бушареба номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Детали Коваленко пока не раскрывает, проект также находится на ранней стадии. Неизвестно также, кто выступит продюсером, можно лишь предположить, что им будет Александр Роднянский.

Филипп Юрьев

В 2020 году Филипп Юрьев получил главный приз секции «Дни Венеции» Венецианского кинофестиваля за драму «Китобой» о том, как чукотский охотник влюбляется по интернету в американскую вебкам-модель. Позже Юрьева признали «открытием года» на национальной кинопремии «Ника».

Сейчас над англоязычным фильмом Юрьева работает Hype Studios Ильи Стюарта. Название и сюжет не раскрываются, но Юрьев рассказал «Холоду», что пишет сценарий вместе с Теодором Брессманом (сериалы «Чудотворцы» и «Пэм и Томми»), с которым они сблизились благодаря любви к русской литературе. «Это человек с особым чувством юмора и необычной манерой писать диалоги», — говорит про Брессмана Юрьев. Будущую картину Юрьев охарактеризовал как «весьма нетривиальный фильм в формате библейской комедии».

Егор Абраменко

В 2020 году в кинотеатрах вышла ретро-фантастика «Спутник» о пришельце из космоса, который проникает в тело советского космонавта. Это был режиссерский дебют Егора Абраменко. После цифрового релиза фильмом заинтересовались в США — картина заняла первое место в американском iTunes в категории «Хоррор».

С 2021 года идет работа над голливудским ремейком «Спутника». Абраменко привлечен к проекту в качестве исполнительного продюсера. Производством фильма занимаются компании Village Roadshow («Матрица», «Джокер»), XYZ Films («Мэнди») и 6th & Idaho Мэтта Ривза («Бэтмен»).

Зимой 2023 года появилась информация, что Егор Абраменко снимет хоррор «Страна Бога» (God’s Country) по сценарию Уилла Судика («Мир Дикого Запада»). Главную роль исполнит Мария Бакалова («Борат 2»). «Это своего рода стилистический микс, где хоррор — подложка для исследования других жанров и способ донести social commentary, в том числе рассказать о текущей ситуации в мире», — так Абраменко описал проект «Холоду».

Как и Филипп Юрьев, Абраменко работает с Hype Studios — летом 2022 года был анонсирован (пока безымянный) жанровый проект. Сейчас, по словам продюсера Ильи Стюарта, он на поздних стадиях разработки и девелопмента. В 2024 году компания планирует приступить к его производству.

Илья Найшуллер

В 2021 году Илья Найшуллер выпустил боевик «Никто» с Бобом Оденкерком по сценарию Дерека Колстада («Джон Уик»). Экшен выходил в трудные времена, когда кинотеатры едва начали открываться после нескольких волн ковида. Тем не менее сборы «Никто» превысили бюджет более чем в три раза.

Осенью 2022 года Найшуллер приступил к работе над боевиком «Главы государств» (Heads of State) — проект Amazon Studios с Джоном Синой и Идрисом Эльбой в главных ролях. Фильм описывается как комедийный боевик, эдакая смесь «Самолета президента» и «Успеть до полуночи». Позже к касту проекта присоединились Александр Кузнецов и Приянка Чопра Джонас («Цитадель»).

Борис Гуц

Автор первого игрового фильма о белорусских протестах 2020 года «Минск», Борис Гуц — один из самых плодовитых режиссеров, покинувших Россию. Сейчас у него несколько проектов. В 2023 году Гуц завершил работу над полнометражной картиной Deaf Lovers. Это история о том, как эмигранты (русский и украинка) встретились в Стамбуле (в Турции проект и снимался). Гуц рассказал «Холоду», что летом 2024 года начнется фестивальный цикл этой картины.

Фото: t.me/borisgouts

На стадии девелопмента у Гуца также полный метр «Тело покидает душу в полночь» (The Body Leaves Soul At Midnight) — трагедия о семье. По словам режиссера, «это история про отношения с Богом». Консультантами фильма выступают пасторы из Австрии и Германии. Еще одна полнометражная картина в девелопменте — Blue Flamingos по мотивам рассказов Владимира Сорокина. По замыслу режиссера, планируется антиутопия про «некую страну» в Восточной Европе, где идет война и умирают люди.

Съемки The Body Leaves Soul At Midnight и Blue Flamingos запланированы на конец 2024 — начало 2025 годов. Впрочем, фильмами амбиции Бориса Гуца не ограничены: этим летом режиссер планирует дебютировать в театре, поставив в Сербии спектакль «Красная кнопка» на русском языке.

Кирилл Соколов

Гротескная экшен-комедия Кирилла Соколова «Папа, сдохни» с Александром Кузнецовым в главной роли провалилась в российском прокате, но неожиданно выстрелила на зарубежных стримингах — и получила 100% (сейчас уже 97%) на агрегаторе Rotten Tomatoes. Стиль молодого режиссера сравнивали с Квентином Тарантино и Гаем Ричи. В 2022 году второй полный метр Соколова «Оторви и выбрось» показали на фестивале South by Southwest (SXSW), ориентированном на зрительское, жанровое кино с авторским голосом.

Летом 2022 года стало известно об англоязычном дебюте Кирилла Соколова. В Голливуде он снимает фильм «Ультра» по сценарию Колина Бэннона — проект из «черного списка» 2021 года (ежегодно публикуемый перечень сценариев, которые не были реализованы). Текущий статус картины неизвестен; вероятно, съемочный процесс завершен и в 2024 году можно ожидать премьеру фильма.

Ладо Кватания

В 2021 году клипмейкер Ладо Кватания, снимавший музыкальные видео для Дельфина, Хаски и Манижи, дебютировал как режиссер полнометражного кино: на зарубежных фестивалях состоялась премьера детектива «Казнь» с Нико Тавадзе, Евгением Ткачуком и Юлией Снигирь. В российских кинотеатрах фильм вышел в апреле 2022 года.

Осенью 2022 года в интервью Paper Kartuli Кватания рассказал о потере интереса к профессии. В Грузии режиссер сделал короткометражный фильм — клип Waltz для грузинской группы Mgzavrebi. В январе 2024 года Кватания поделился в телеграм-канале кадрами со съемок второго полнометражного фильма. О чем этот проект и кто в нем снимается, неизвестно: детали Кватания обещал рассказать позднее.

Дима Барченков

Молодой режиссер и экс-кинокритик Дима Барченков (для иностранцев Dima Barch) уехал из России и выпустил уже две короткометражные картины за рубежом — хоррор «Бежать некуда» (Dead End) со звездой сериала «Трудные подростки» Святославом Рогожаном и комедийный ужастик «Сила удара» (The Power of the Strike). У второй картины, по словам Барченкова, весной 2024 года начнется основной фестивальный цикл — в 2023-м ее показали только на Monster Fest в Австралии и Soho Horror Film Festival в Великобритании.

В планах у Барченкова снять полный метр с рабочим названием «Отсутствие» (Absence). В 2022 году проект попал на European Genre Forum, ежегодно отбирающий восемь перспективных жанровых сценариев дебютантов. Как писал Барченков, Absence — «зверский хоррор с боди-элементами, драматургическими обманками и кучей поклонов любимым жанровым фильмам». Центральными персонажами будут 25-летние молодые люди, а эстетически картина вдохновлена лентами Майка Флэнегана и «Тетрадью смерти».

«Мы это пока не афишируем нигде, но уже могу сказать, что он будет на Screambox (международный стриминг хоррор-фильмов. — Прим. «Холода») в рамках их готовящегося альманах-сериала», — рассказал Барченков «Холоду».